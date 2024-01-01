الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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زلزال اليابان يدمر أجزاء من الطرق (فيديو)

زلزال اليابان
زلزال اليابان

وقع زلزال بقوة 7.4 ريختر قبالة ساحل إيشيكاوا والمحافظات المجاورة في اليابان، وسط تحذيرات من حدوث تسونامي مدمر.

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زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب وسط اليابان.. وتحذير من تسونامي

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اللقطات الأولى من زلزال اليابان (فيديو)

وأظهر لقطات تلفزيونية عرضتها قناة "يورو نيوز" اليوم الاثنين، انهيار أجزاء من الطرق وشرخ في الأسفلت وسقوط عدد من المباني بسبب الزلزال.

ووقع الزلزال على عمق 56 كيلومترا تحت سطح البحر، على بعد حوالي 40 كيلومترا من مدينة إيشينوماكي، شمال شرقي البلاد.

تسبب الزلزال بموجات تسونامي وصلت إلى سواحل البلاد، وصدرت تحذيرات من وصول موجات تسونامي تصل إلى ارتفاع 3 أمتار في مناطق الساحل على طول بحر اليابان، وعند الساحل الغربي للبلاد.

انقطاع الكهرباء عن مليوني شخص 

وأعلنت السلطات اليابانية حالة الطوارئ في مقاطعات مياغي، وفوكوشيما، وغيفو، وناقاساكي، وتوتوري، وإهيمه.

وذكرت وسائل إعلام يابانية، أن الزلزال تسبب في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 2 مليون منزل في البلاد. كما تسبب الزلزال في وقوع أضرار في المباني والبنية التحتية.

تسبب الزلزال العنيف في اليابان في حالة من الذعر بين السكان، وتسبب في أضرار جسيمة في البلاد. وتعد اليابان من أكثر الدول عرضة للزلازل في العالم، حيث تقع على منطقة زلزالية نشطة.

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