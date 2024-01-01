الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مشاهد مرعبة من زلزال اليايان (فيديو)

زلزال اليابان
زلزال اليابان

ضرب زلزال عنيف بقوة 7.4 ريختر اليابان، وحذرت السلطات من "تسونامي مدمر" قد يصل ارتفاعه لـ5 أمتار مطالبة السكان بالتوجه للمرتفعات سريعا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "العربية" اليوم الإثنين، مشاهد مروعة للحظة وقوع الزلزال وتحريكه للمركبات والسيارات وسقوط اللافتات الإعلامية في الشوارع.

ووقع الزلزال على عمق 56 كيلومترا تحت سطح البحر، على بعد حوالي 40 كيلومترا من مدينة إيشينوماكي، شمال شرقي البلاد.

تسبب الزلزال بموجات تسونامي وصلت إلى سواحل البلاد، وصدرت تحذيرات من وصول موجات تسونامي تصل إلى ارتفاع 3 أمتار في مناطق الساحل على طول بحر اليابان، وعند الساحل الغربي للبلاد.

انقطاع الكهرباء عن مليوني شخص 

وأعلنت السلطات اليابانية حالة الطوارئ في مقاطعات مياغي، وفوكوشيما، وغيفو، وناقاساكي، وتوتوري، وإهيمه.

وذكرت وسائل إعلام يابانية، أن الزلزال تسبب في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 2 مليون منزل في البلاد. كما تسبب الزلزال في وقوع أضرار في المباني والبنية التحتية.

تسبب الزلزال العنيف في اليابان في حالة من الذعر بين السكان، وتسبب في أضرار جسيمة في البلاد. وتعد اليابان من أكثر الدول عرضة للزلازل في العالم، حيث تقع على منطقة زلزالية نشطة.

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