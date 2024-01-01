الدفاع الروسية: مقتل وإصابة نحو 685 عسكريًا أوكرانيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل وإصابة أكثر من 685 عسكريًا أوكرانيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية.

وقالت الدفاع الروسية - في بيان اليوم الاثنين - : "استهدفنا تجمعات ومعدات قتالية أوكرانية على محور دونيتسك، حيث قضينا على أكثر من 260 عسكريًا أوكرانيًا ودمرنا عربتي مشاة قتالية وأربع شاحنات صغيرة"، مشيرة إلى أنه على محور جنوب دونيتسك تم دحر مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 110 عسكريين بين قتيل وجريح وثلاث مركبات قتالية مدرعة.

وأضاف البيان: "جرت هزيمة عدد من تشكيلات القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك وقتل أكثر من 40 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مدرعتين ومركبتين"، منوهًا بدحر مجموعات قتالية أوكرانية على محور كراسني ليمان وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 200 عسكري ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين.

وتابع بيان الدفاع الروسية: "قصفنا تجمعات للعدو الأوكراني على محور خيرسون وقضينا على نحو 35 عسكريًا أوكرانيًا ودمرنا 5 مركبات وقطع مدفعية"، لافتًا إلى أنه تم قصف تجمعات للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيا وفقدت القوات الأوكرانية نحو 40 عسكريًا أوكرانيًا و3 مركبات.

وأشار البيان إلى إسقاط طائرة مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة "دنيبروبيتروفسك" واعتراض 16 صاروخًا لراجمة "هيمارس" و6 صواريخ لراجمة "أوراجان" وتدمير 46 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة.

وأوضحت الدفاع الروسية أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية في فبراير 2022، بلغت 565 طائرة مقاتلة، و263 مروحية، و10318 طائرة مسيرة، و445 منظومة صواريخ دفاع جوي، و14423 دبابة ومدرعة، و1194 راجمة صواريخ، و7589 مدفع ميداني وهاون و16925 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.

روسيا تعلن عن خطر وقوع تسونامي في شرقي البلاد جراء زلازل اليابان

أعلنت سلطات مدينتي "فلاديفوستوك وناخودكا" وجزيرة سخالين شرقي روسيا عن وجود خطر من حدوث تسونامي في أعقاب سلسلة الزلازل التي ضربت غرب اليابان.

وذكر مكتب عمدة فلاديفوستوك - بحسب وكالة أنباء "نوفوستي"، اليوم الاثنين - "إن الصيادين وكل من يخطط للخروج إلى المياه بحاجة ماسة إلى العودة إلى الشاطئ"، متوقعا أن تأتي موجة التسونامي من خليج "أوسوري" بارتفاع الموج 0.3 متر.

ومن جهتها، أفادت إدارة مدينة "ناخودكا"، بأن هناك خطرا محتملا لحدوث تسونامي، وأطلقت صفارات الإنذار.. فيما أكد متخصصون من إدارة الدفاع المدني والطوارئ بمدينة "ناخودكا" أنه لا يوجد خطر على السكان.

وبدورها، أصدرت الإدارة الرئيسية بوزارة الطوارئ الروسية لمقاطعة سخالين بيانًا أعلنت فيه حالة التأهب لحدوث تسونامي، موضحة أن الأجزاء الساحلية من الساحل الغربي لسخالين قد تتأثر بموجات تسونامي، مضيفة: "لم يتم في الوقت الحالي إطلاق نظام الإنذار، ولم يتم إجلاء السكان، حيث أن ارتفاع الموج المتوقع لا يزيد عن 50 سم".

وكانت محافظة "إيشيكاوا" غربي اليابان قد تعرضت لسلسلة من الزلازل، بلغ أخطرها قوة 7.6 ريختر، ووصلت الهزات الأرضية إلى العاصمة طوكيو.