ناشئات الصيد يفزن على 6 أكتوبر فى بطولة منطقة الجيزة لكرة السلة

حقق فريق 14سنة ناشئات لكرة السلة بصيد اكتوبر الفوز على فريق 6 أكتوبر بنتيجة 27/56 فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب نادى زد فى بطولة منطقة الجيزة.



ضمت قائمة الفريق اللاعبات فاطمة السيد ،سلمي مهيب ،رقية يسري ،لانا عباس ،لوجين الدكروري ،فريدة فودة ،جني طارق ،ندي حلوة ،مريم عبدالكريم ،ليلة سالمان ،جايدا محمود ،ليلة عبدالله ،فاطمة ماهر،هنا النجمي،فريدة هيكل ،جليلة شريف ،فريدة رفيق ،زهراء الاتربي،زينة هيثم.



الجهاز الفنى والادارى :

دكتور محمد جمال مدير فني، عبد الرحمن زكريا مدرب، حسام الدين چاهين اداري ،دكتور محمد عرفه اخصائي علاج طبيعي.