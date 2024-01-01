أيام قليلة تفصلنا عن إنطلاق بطولة أمم أفريقيا، والتي ستكون بمثابة "كابوس" يلاحق الدوريات الأوروبية، نظرًا لكم اللاعبين الأفارقة اللذين ستفتدقهم الأندية بالدوريات الأوروبية.

ولطالما نادت الأندية الأوروبية وأعترضت علي موعد إقامة البطولة الذي يتزامن في منتصف الموسم عندهم، رغم أن الموعد مدرج بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وكثيرًا ما تسببت أندية بمشاكل مع لاعبيها بسبب هذه البطولة نظرًا لكم الضرر الواقع عليهم.

أبرز الدوريات المتضررة من بطولة أمم أفريقيا

يغيب عن الدوري الإنجليزي أكثر من 48 لاعبًا، ويعد نادي نوتنجهام فوريست الأكثر تأثرا بالغيابات، إذ يفتقد خدمات 7 لاعبين، في حين لن يتأثر كل من مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد بسبب عدم وجود أي لاعب مستدعى من قائمتيهما إلى البطولتين القاريتين.

ويعد الدوري الفرنسي هو الأكثر تضررا، مع احتمال غياب 88 لاعبا، يأتي الدوري الإنجليزي الممتاز بـ48 لاعبا، والدوري الإيطالي بـ37 لاعبا، والإسباني بـ27، والألماني بـ 26 لاعبا، ليصل الإجمالي إلى 226 لاعبا تقريبا في الدوريات الخمس الكبرى.

في الدوري الإسباني، يعد ألميريا ولاس بالماس، مع 4 غيابات محتملة، الأكثر تأثرا بمسابقة ستفتقد فيها كل الأندية لخدمات لاعبين، باستثناء أندية ريال مدريد وبرشلونة وخيتافي وأوساسونا، التي لن تفقد أيا من لاعبيها.

في الدوري الإيطالي، تفقد العديد من الأندية مثل أودينيزي وساليرنيتانا وميلان وروما، لكن نابولي سيكون على موعد مع خسارة كبرى بسبب النيجيري فيكتور أوسيمين الحائز مؤخرا على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2023.