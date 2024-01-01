إحالة العاملين بـ4 مراكز شباب فى القليوبية للتحقيق

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين ومحمد سمير من العاملين بالإدارة بمتابعة بعض مراكز الشباب الواقعة في نطاق إدارتي قليوب وشبين القناطر .

شملت المتابعة مركز شباب بلقس وكوم اشفين وناي وطنان وجزيرة النجدى والزهويين ونوى وعرب صبيح وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها لتقديم أفضل خدمة للشباب .

كما تمت متابعة مركز شباب عزبه الجندى والإصلاح الزراعي بقليوب وزاية النجار وتبين أنهم مغلقين في اوقات العمل الرسميه ، بينما وجد مركز شباب ميت حلفا مفتوح بدون عاملين ، وتابعت اللجنة أكاديمية كرة القدم ببلقس وتتدريب اللياقة البدنية بكوم اشفين.

وقد أمر الصبروط بإحالة العاملين المتغيبين عن المراكز قي اوقات العمل الرسمة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك ، مؤكدا استمرار عمليات المتابعة الميدانية للمراكز على مستوى المحافظة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرصا على انتظام العمل وتقديم أفضل الخدمات للمتررديين .