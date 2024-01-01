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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير التنمية المحلية يتابع مع "جهاز تنمية التجارة" إنشاء المخازن الاستراتيجية بالمحافظات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية

التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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تابع وزير التنمية المحلية خلال اللقاء جهود المحافظات بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية فيما يخص إنشاء المخازن الاستراتيجية والمناطق اللوجستية للمنتجات والسلع الغذائية الأساسية والتي يتم إنشاؤها حالياً فى عدد من المحافظات من بينها الفيوم وكفر الشيخ والسويس والأقصر والشرقية، وأشار اللواء هشام آمنة إلى حرص الوزارة على تقديم كل التسهيلات اللازمة فى هذا الملف المحوري تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية على مدار العام.

أوضح وزير التنمية المحلية أن هذا المشروع يساهم فى توفير فرص العمل لأبناء المحافظات المستهدفة ويحقق الأمن الغذائى، وهناك متابعة من السادة المحافظين لمعدلات التنفيذ لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات ولن ندخر أى جهد لدعم التنفيذ بالتعاون مع وزارة التموين.

كما أشار الدكتور إبراهيم عشماوي إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع بصورة دورية الموقف التنفيذي لإنشاء المخازن والمناطق الاستراتيجية واللوجستية والتى ستساهم فى تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية لأكثر من 30 سلعة أساسية وتموينية وكذا تقليل الفاقد والهالك من السلع وتقليل حلقات التداول ومراعاة التوزيع الجغرافي لتلك المشروعات الحيوية ، مشيراً إلى أن تلك المشروعات ستمكن الوزارة وأجهزتها من معرفة ومتابعه كميات السلع المخزنة وكذا الوقوف علي نوع وحجم المنتجات المنصرفة، مما سيساهم في ضبط منظومة التخزين ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة.

 

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