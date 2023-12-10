الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير التنمية المحلية يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدينة نصر

بوابة الوفد الإلكترونية

أدلى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بصوته فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ بلجنة مدرسة نبوية موسي الثانوية بنات بمدينة نصر.

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توافد الناخبين على لجان العمرانية والهرم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

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بعلامة النصر.. المواطنون يحتفلون أمام اللجان الانتخابية بالدقي بعد الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

وشهدت اللجنة الانتخابية توافد واصطفاف طوابير من الناخبين منذ الصباح تزامنا مع فتح اللجان في أول أيام الانتخابات الرئاسية والتي تستمر لمدة ٣ أيام ، حيث اصطف الناخبين رافعين أعلام مصر.

وأكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة والمحافظات بالتعاون مع باقي الوزارات والجهات المعنية وفرت جميع التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية للتيسير علي المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر وتذليل كل أي عقبات تواجه الناخبين عند الإدلاء بأصواتهم. 

وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة ستتابع سير العملية الانتخابية علي مدار الساعة عبر غرفة العمليات المركزية بمقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مضيفاً ان المشاركة في الانتخابات واجب وطني علي جميع المواطنين وحق دستوري لهم خاصة في ظل المرحلة الدقيقة والهامة التي تمر بها الدولة المصرية.


 

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