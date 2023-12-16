تواصل نيابة شمال الجيزة ، التحقيقات في إصابة 3 أشخاص إثر تسرب غاز داخل عقار في إمبابة، وكشفت التحقيقات، أن 3 أشخاص اصيبوا بحالات اختناق نتيجة تسرب غاز طبيعي.

بسبب تسرب الغاز ..إصابة 3 أشخاص بالاختناق داخل عقار في إمبابة

كانت البداية بتلقى الأجهزة الامنية ، بلاغا بتسرب غاز داخل عقار سكني فى منطقة إمبابة، ووجود 3 مصابين بالاختناق، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وأفادت التحريات الأولية، بأن جميع المصابين، تم نقلهم للمستشفي إمبابة العام لتلقي العلاج، وحالتهم العامة مستقرة بعد تلقيهم للرعاية الطبية والإسعافات الأولية اللازمة، وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة للتصرف ومباشرة التحقيق.

لطلب فدية من والده ..قرار جديد ضد المتهم بقتل طالب بحبل غسيل في الخصوص

كما قرر قاضي المعارضات ، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، والمتهم بقتل طفل بعد استدراجه بالتحايل وخطفه ومن ثم قتله شنقًا للحصول على فدية بمنطقة الخصوص .

وكانت البداية بتلقى قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية ،بلاغًا من (تاجر أراضي – مقيم بمحافظة القاهرة) بتغيب نجله "طالب 9 سنوات" ومشاهدة أحد جيرانه لنجله حال سيره رفقة (عامل "طرف المُبلغ سابقًا" - مقيم بدائرة القسم) وبتوجهه للشقة محل سكن الأخير إكتشف وجود جثة نجله.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته قرر بسابقة عمله مع الـمُبلغ، ولمروره بضائقة مالية اختمرت فى ذهنه فكرة خطف الطفل وطلب فدية من أهليته نظير إطلاق سراحه، وفي سبيل ذلك قام باستدراج الطفل للشقة محل العثور وعقب وصولهما قام باحتجازه ولدى صياح الطفل قام بالإجهاز عليه وخنقه باستخدام "حبل" خشية افتضاح أمره حتى فارق الحياة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.