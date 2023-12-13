إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر تسرب غاز داخل وحدة سكنية في بولاق الدكرور

اصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية في منطقة بولاق الدكروربمحافظة الجيزة ، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور

البداية كانت بورود بلاغًا بتسرب غاز داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، ووجود 5 أشخاص مصابين بالاختناق بينهم أطفال، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وكشفت التحريات الأولية أن جميع المصابين من أسرة واحدة، وتم نقلهم للمستشفي العام لتلقي العلاج، وحالتهم العامة مستقرة بعد تلقيهم للرعاية الطبية والإسعافات الأولية اللازمة، وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة للتصرف ومباشرة التحقيق.

مصرع شخصين على يد صاحب محل أحذية في بشبرا الخيمة

كما لقي شخصان مصرعهما على يد صاحب محل أحذية بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظةالقليوبية أثناء قيام المجني عليهما بمعاكسة فتاة كانت تسير أمام المحل.

ونشبت مشاجرة بين المجني عليهما والمتهم أطلق على إثرها الأخير أعيرة نارية أودت بحياتهما، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال ذوي المتوفيين وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثث والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وكانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بنشوب مشاجرة ومتوفيين بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع كل من يحى. س، وعمرو. ع، على يد صاحب محل أحذية أثناء دفاعه عن فتاة قام المجني عليهما بمعاكستها نشبت بينهما مشاجرة قام المتهم خلالها بإطلاق أعيرة نارية أودت بحياتهما.

جرى نقل الجثتين للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.