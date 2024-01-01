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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب وسط اليابان.. وتحذير من تسونامي

مقياس ريختر
مقياس ريختر

 

أفادت السلطات اليابانية بأن زلزالا بلغت قوته الأولية 7.4 درجة ضرب  منطقة واسعة على ساحل بحر اليابان بوسط البلاد، اليوم الاثنين.

 

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وأوضحت السلطات - بحسب وكالة الأنباء اليابانية  كيودو أنه تم إصدار تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" في محافظة "إيشيكاوا".

وووقع الزلزال عند الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلي، مسجلا قوة زلزالية تبلغ 7 درجات كحد أقصى على شبه جزيرة "نوتو" في محافظة "إيشيكاوا"، كما أدى إلى اهتزاز المباني في وسط العاصمة طوكيو.

 

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب مقاطعة قانسو بشمال غربي الصين

أعلن المركز الصينى لشبكات الزلازل، أن زلزالا بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر ضرب حيّ بينغتشوان فى مدينة باييين فى مقاطعة قانسو بشمال غربى الصين.

 

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الاثنين، أنه تم تحديد مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 10 كيلومترات، عند التقاء دائرة عرض 36.74 درجة شمالاً وخط طول 105.0 درجة شرقاً عند الساعة 10.27 مساء يوم الأحد (بتوقيت بكين).

 

 

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