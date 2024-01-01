الإثنين 01 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اللقطات الأولى من زلزال اليابان (فيديو)

زلزال اليابان
زلزال اليابان

ضرب زلزال عنيف بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، اليابان، فيما تتوقع السلطات موجات تسونامي تصل إلى 5 أمتار.

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زلزال عنيف في اليابان يتسبب بموجات تسونامي

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وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "العربية" اليوم الاثنين، اللقطات الأولى لوقوع الزلزال، إذ اختبأ المواطنون تحت المكاتب خوفًا من سقوط المباني فوقهم من شدة الزلزال.

ووقع الزلزال على عمق 56 كيلومترا تحت سطح البحر، على بعد حوالي 40 كيلومترا من مدينة إيشينوماكي، شمال شرقي البلاد.

تسبب الزلزال بموجات تسونامي وصلت إلى سواحل البلاد، وصدرت تحذيرات من وصول موجات تسونامي تصل إلى ارتفاع 3 أمتار في مناطق الساحل على طول بحر اليابان، وعند الساحل الغربي للبلاد.

انقطاع الكهرباء عن مليوني شخص 

وأعلنت السلطات اليابانية حالة الطوارئ في مقاطعات مياغي، وفوكوشيما، وغيفو، وناقاساكي، وتوتوري، وإهيمه.

وذكرت وسائل إعلام يابانية، أن الزلزال تسبب في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 2 مليون منزل في البلاد. كما تسبب الزلزال في وقوع أضرار في المباني والبنية التحتية.

تسبب الزلزال العنيف في اليابان في حالة من الذعر بين السكان، وتسبب في أضرار جسيمة في البلاد. وتعد اليابان من أكثر الدول عرضة للزلازل في العالم، حيث تقع على منطقة زلزالية نشطة.

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