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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المدعي العام الأوكراني: وفاة وإصابة 1686 طفلًا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الإثنين، وفاة 514 طفلا وإصابة 1172 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

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ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن مكتب المدعي العام قوله - في بيان له - "إنه حتى اليوم الموافق الأول من يناير، تأثر أكثر من 1686 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية"، موضحا أن 514 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 1172 آخرين بجروح مختلفة الخطورة.

 

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ498 حالة، وتليها خاركييف بـ306 حالات وفي كييف 129 حالة وفي خيرسون 143 حالة.

 

 

وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

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