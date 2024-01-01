قابيل وهابيل وجثتان مهشمتان الرأس.. 5 وقائع قتل هزت القليوبية خلال 24ساعة

شهدت محافظة القليوبية خلال 24 ساعة، العديد من الوقائع المؤسفة ،التي أثارت الذعر بين المواطنين وخاصة في مركز شبرا الخيمة ، كان أبرزها مصرع شاب معاق ذهنيا علي يد ابن خاله ، والعثور علي جثة سبعيني مهشم الرأس ، وأخر قتل غدرًا علي يد 4من اصدقائه ، وفي كفر شكر حدثت واقعة قابيل وهابيل وسقط شاب قتيلا علي يد شقيقه .وهي

مصرع شاب معاق علي يد ابن خاله بشبرا الخيمة

في البداية ،حيث هزت جريمة قتل مؤسفة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، راح ضحيتها شاب معاق ذهنياً على يد ابن خاله، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت وصرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية وتسلم الجثمان لذويه لدفنه.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطاراً يفيد بورود بلاغاً من مسئول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة قتيل إثر ادعاء مشاجرة.

على الفور وجه اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابسات الجريمة وتحديد وضبط مرتكبها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

وتبين من التحريات الأولية مقتل "محمد.س.ع." يعاني من إعاقة ذهنية، بعد ضربات على رأسه سددها له ابن خاله وأمكن ضبط الأخير والأداة المستخدمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي انتقلت إلى مكان الواقعة، وناظرت جثة المجني عليه، وقررت عرضها على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جثة سبعيني مهشمة الرأس تثير الذعر في القليوبية

وفي سياق متصل تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، لكشف غموض العثور على جثة مسن يبلغ من العمر 72 سنة، ورأسه مهشمة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، واستعجلت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بورود بلاغا بالعثور على جثة سبعيني مهشم الرأس.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين بالفحص والمعاينة مقتل "محمد هلال" 72 سنة، بضربة على الرأس، جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

غدر الأصدقاء .. مصرع شاب على يد 4 أشخاص في مشاجرة بشبرا الخيمة

وفي واقعة أخري ، تباشر جهات التحقيق بشبرا الخيمة ، التحقيقات حول واقعة مقتل شاب يدعى محمد فيشاوي 23 عاما إثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش، على أيدي 4 أشخاص من بينهم صديقه إثر مشاجرة نشبت بينهم، بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية .

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية ، إخطارا من قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية، بورود بلاغ بمصرع شاب يدعى محمد فيشاوى 23 عاما، إثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب مشاجرة مع 4 أشخاص من بينهم صديقه، بسبب خلافات بينهم، فقام بإطلاق عيار ناري فرد خرطوش أودى بحياته.

قابيل و هابيل القليوبية ..قرار جديد في صراع الأشقاء بسبب الميراث بكفر شكر

وفي قرية اسنيت، التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية ،شهدت واقعة مأساوية ، حيث سقط شاب إثر نشوب مشاجرة بين الأشقاء ، جثة هامدة بسبب الخلاف علي الميراث، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر شكر ، يفيد ورود بلاغًا بمصرع شخص إثر إصابته بسكتة قلبية.

انتقل على الفور رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر وتبين بالفحص والتحريات مصرع شخص إثر إصابته بسكتة قلبية، بسبب مشاجرة نشبت بينه وبين شقيقه بالشوم والقذف بالحجارة بين الأسرتين بسبب الخلاف علي الميراث.

اختلفوا علي ثمن المخدرات .. حبس عاطل قتل شاب بشبرا الخيمة

وفي قرار اخر ، امرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة ، بحبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، لقيامة بقتل شاب إثر مشاجرة نشبت بينهما، إثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش بسبب خلافات مالية على مواد مخدرة، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كانت البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بمصرع شاب إثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش، بدائرة القسم.

انتقل على الفور رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، وتبين بالفحص والتحريات مصرع شاب يدعى "محمود" إثر مشاجرة مع عاطل يدعى مصطفى ديشة، بسبب خلافات مالية على مواد مخدرة، فقام المتهم بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات ، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

