أبطال المنيا من ذوى القدرات والهمم تحصد المركز الثاني والثالث فى ماراثون زايد
حصد لاعبي كرة السلة للكراسي من ذوي القدرات الخاصة والهمم على المركز الثاني والثالث بمارثون زايد والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية ، والذي يعد إنجاز رياضي لمحافظة المنيا .
حيث حصد لاعب المنيا محمد انور موكشه لاعب كرة السلة للكراسى المتحركة ، من ذوي القدرات والهمم ، على المركز الثاني ، فى سباق الكراسي المتحركة ، كما حصد لاعب المنيا احمد صلاح على من ذوي القدرات والهمم على المركز الثالث في ذات السباق ، بماراثون زايد ، والذي أقيم بالعاصمة الإدارية ، والذي أشرف على تنظيمه وزارة الشباب والراياضة .
وفي سياق متصل تقدمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ، بقيادة مندى محمد عكاشة وكيل الوزارة ، والوكلاء والمعاونين ، ومكتب قادرون بإختلاف بالمديرية وجميع العاملين ، بخالص التهنئة لأبطال المنيا ، من ذوى القدرات والهمم لحصدهم المركز الثاني والثالث فى مارثون زايد بالعاصمة الإدارية .