طريقة عمل أجنحة دجاج بوفالو اللذيذة

تلجأ الأمهات الي تحضير بعض الأصناف المختلفة المناسبة لميزانية المنزل خاصة لترضي طلبات افراد أسرتها في تقديم الأطعمة المفضلة لهم بشكل مختلف.

وتحتل اجنحة الدجاج مكانة كبيرة بين الأطباق الرئيسية كما يسهل تحضيرها وتتميز بمذاقها الطيب والشهي.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير أجنحة دجاج بوفالو اللذيذة بخطوات سهله وبسيطة.

المقادير

- جوانح الدجاج : 12 جناح (منظفة)

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة (مذابة)

- صلصة حارة : 4 ملاعق كبيرة

- بابريكا : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- بودرة الفلفل الأحمر : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1. ضعي أجنحة الدجاج في وعاء واتركيها جانبا.

2. حضري تتبيلة البوفالو: اخلطي الزبدة والصلصة الحارة والبابريكا والفلفل الأحمر والفلفل الأسود والملح في وعاء حتى يتجانس (احتفظي بملعقتين من الصلصة جانبا).

3. أضيفي قطع الدجاج لوعاء تتبيلة البوفالو واتركيه لمدة ساعة على الأقل.

4. أزيلي الأجنحة من الوعاء ثم ضعيها في قدر غير لاصق على النار لمدة 10 دقائق على كل جانب حتى تنضج ثم صبي باقي كمية الصلصة المتبقية على الأجنحة.

5. قدميها ساخنة إلى جانب أعواد الكرفس وصلصة الجبنة الزرقاء حسب الرغبة.