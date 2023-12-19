زلزال يضرب الصين.. أعنف الزلازل خلال السنوات الماضية

زلزال الصين .. ما زالت الزلازل تثير الرعب فى العالم على مر العصور، حيث لقي ما لا يقل عن 118 شخصًا حتفهم في زلزال بلغت قوته 6.2 درجات ضرب أمس الاثنين مقاطعة غانسو في شمال غرب الصين ما أدى إلى انهيار أبنية، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.

و هناك 105 أشخاص قتلوا على الأقل وأصيب 400 بجروح في مقاطعة غانسو بعدما ضرب الزلزال قرابة منتصف الليل.

وذكرت محطة التلفزيون الرسمية "سي سي تي في" أن 13 آخرين قتلوا وأصيب مئة في مدينة هايدونغ في مقاطعة تشينغهاي المجاورة.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية إنّ الزلزال خلّف أضرارًا مادية جسيمة، بما في ذلك انهيار مساكن، ودفع بالكثير من السكّان للهروب إلى الشوارع.

ونرصد أبرز الزلازل خلال السنوات الماضية:-

زلزال مكسيكو سيتي عام 1985

تعرضت العاصمة المكسيكية مكسيكو لزلزال قوي أدى إلى تدمير المباني ومصرع 10 آلاف شخص.

زلزال نورثريدج في عام 1994

هذا الزلزال الذي ضرب منطقة لوس أنجلوس بكاليفورنيا في 17 يناير/كانون الثاني من عام 1994، بلغت قوته 6.7 درجة وتسبب في أضرار واسعة النطاق في المنطقة. تشير التقديرات إلى أن الزلزال تسبب في مقتل أكثر من 60 شخصًا وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات.

زلزال جيلان في عام 1990

قتل هذا الزلزال الذي ضرب محافظة جيلان شمالي إيران حوالى 40 ألف شخص.

زلزال غوجرات في عام 2001

دمر زلزال بلغت قوته 7.9 درجة معظم ولاية غوجرات فى شمال غربى الهند، مما أسفر عن مصرع حوالى 20 ألف شخص وتشريد أكثر من مليون شخص آخرين. وكانت بوج وأحمد آباد من بين المدن الأكثر تضررًا.

زلزال سومطرة في عام 2004

بلغت قوة زلزال سومطرة الذي وقع في 26 ديسمبر 9.1 درجة.

وقد ضرب الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية. تسبب الزلزال في حدوث موجات مد عاتية اجتاحت المحيط الهندي، وأثرت على المناطق الساحلية في العديد من البلدان، بما في ذلك إندونيسيا وسريلانكا والهند وتايلاند.

وتشير التقديرات إلى أن الزلزال والتسونامي قد تسببا في وفاة أكثر من 230 ألف شخص.

وكان للكارثة تأثير عميق على المنطقة وأسفرت عن دمار وأضرار واسعة النطاق

زلزال كشمير في عام 2005

كان زلزال كشمير ، الذي وقع في 8 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2005، بقوة 7.6 درجة قد ضرب منطقة كشمير في باكستان. تسبب الزلزال في أضرار ودمار واسع النطاق، لا سيما في الجزء الشمالي من البلاد، مما أسفر عن مقتل أكثر من 80 ألف شخص.

كما تسبب الزلزال في أضرار جسيمة في البنية التحتية بما في ذلك الطرق والجسور والمباني مما جعل من الصعب على جهود الإنقاذ والإغاثة الوصول إلى المحتاجين.

زلزال سيشوان في عام 2008

أدى هذا الزلزال، الذي وقع في 12 مايو/آيار من عام 2008 بقوة 7.9 درجة وضرب مقاطعة سيشوان في الصين إلى أضرار ودمار واسع النطاق، لا سيما في مدينة تشنغدو وغيرها من المناطق المجاورة.

وجاء عدد القتلى من جراء هذا الزلزال بحوالي 90 ألف شخص مع إصابة أكثر من 60 ألفًا آخرين وتشريد عدد أكبر.

وتسبب الزلزال في حدوث انهيارات أرضية ضخمة مما زاد من الأضرار.

وكان حجم الكارثة كبيرًا لدرجة أنها تطلبت جهود إنقاذ وإغاثة ضخمة من الحكومة الصينية، وكذلك من دول أخرى ومنظمات دولية.

زلزال هايتي في عام 2010

ضرب هايتي في عام 2010 ، بلغت قوته 7.0 درجات وتسبب في أضرار واسعة النطاق في العاصمة بورت أو برنس وخسائر في الأرواح في البلاد.

وتشير التقديرات إلى أن الزلزال تسبب في وفاة أكثر من 200 ألف شخص وتشريد أكثر من 1.5 مليون شخص.

كما تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية ، بما في ذلك الطرق والجسور والمباني، مما جعل من الصعب على جهود الإنقاذ والإغاثة الوصول إلى الضحايا.

وقد كان هذا الزلزال من أكثر الزلازل فتكًا وتدميرًا في التاريخ الحديث، كما كان له تأثير عميق على شعب هايتي.

وتجدر الإشارة إلى أنه من الصعب في كثير من الأحيان تحديد دقة مقادير الزلازل وعدد الضحايا من الزلازل التاريخية، حيث تم تسجيل العديد قبل وضع أنظمة المراقبة الزلزالية الحديثة وحفظ السجلات.

زلزال تركيا وسوريا 2023

وفى فبراير الماضى ضرب زلزال تركيا وسوريا، حيث ضرب مناطق جنوبي تركيا وشمال غرب سوريا الى أكثر من 25 ألف قتيل، بينما تتضائل فرص العثور على ناجين تحت الأنقاض.

يأتي هذا في وقت لا تزال فرق الإنقاذ تواصل العثور على ناجين بعد مرور أكثر من خمسة أيام على وقوع الزلزال. فقد نجح عمال الإنقاذ في تركيا في انتشال امرأتين على قيد الحياة من تحت ركام بنايات متهدمة بعد أن مكثتا هناك 122 ساعة، بحسب ما أعلنت السلطات التركية.