زلزال الصين.. ارتفاع عدد الضحايا لـأكثر من 110 أشخاص

زلزال الصين.. تعرضت منطقة شمال غربي الصين في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء لزلزال عنيف وصلت قوته لـ 5.9 درجة على مقياس ريختر، وأسفر عنه وفاة أكثر من 110 شخص وعشرات الجرحى، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

أبرز المعلومات عن زلزال الصين

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن زلزال الصين وفق لما نقلته وسائل الإعلام الصينية

قال المركز الصيني لشبكات الزلازل أنه تم رصد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات على مسافة نحو مائة كلم من عاصمة المقاطعة لانغشو .

وقع الزلزال في تمام الساعة 15:59 بتوقيت جرينتش في مقاطعة جيشيشان بونان، في مقاطعة جيشيشان ، محافظة لينشيا ، قانسو، ودونجشيانغ، ومقاطعة سالار الذاتية الحكم في شمال غرب الصين.

وفقًا ل وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية فقد سجل قوة الزلزال بمقدار 5.9 درجة ، في حين أعلنت شينخوا بأن الزلزال كان بقوة 6.2 درجة.

فقد سجل قوة الزلزال بمقدار 5.9 درجة ، في حين أعلنت شينخوا بأن الزلزال كان بقوة 6.2 درجة. تم الشعور بقوة بالزلزال في تشينغهاي وسيتشوان ومقاطعة قانسو ومقاطعات أخرى

بجانب ضحايا الزلزال البشرية فقد احدث زلزال الصين أضرارًا مادية كبيرة بسبب انهيار المنازل والمباني، وتأثرت إمدادات الكهرباء والمياه في بعض القرى المحلية.

وأكدت شينخوا أنّ السلطات أرسلت فرق الإغاثة إلى المنطقة فور وقوع الزلزال، مشيرة إلى أنّ أعمال انتشال الضحايا والبحث عن ناجين من تحت الأنقاض انطلقت فجر الثلاثاء.

ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى بذل "كل الجهود الممكنة" في عمليات البحث والإنقاذ.