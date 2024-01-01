ليفربول يصطدم مع نيوكاسل اليوم في ليلة وداع محمد صلاح

تتجه الأنظار مساء اليوم الاثنين، نحو ملعب الأنفيلد، حيث يحتضن الصدام الكروي المشتعل بين فريقي ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح وفريق نيوكاسل يونايتد، والذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

جماهير ليفربول تودع محمد صلاح الليلة

تعد مباراة ليفربول ونيوكاسل المشتعلة اليوم، هي الأخيرة للفرعون المصري محمد صلاح مع فريقه قبل الانضمام لمنتخب مصر لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا، والتي سيغيب فيها قرابة الشهرين عن الريدز وما يقرب من 7 مباريات للفريق.

ومن المنتظر أن يخوض محمد صلاح مباراته اليوم مع ليفربول أمام نيوكاسل، وينضم بعدها لمعسكر الفراعنة يوم 4 يناير الجاري، للإنضمام للمعسكر الذي سينطلق غدًا الثلاثاء 2 يناير 2024.

ليفربول يبحث عن الابتعاد بالصدارة

يخوض فريق ليفربول لقاء اليوم بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل الابتعاد بالصدارة عن أستون فيلا، الذي يمتلك عدد النقاط نفسه في المركز الثاني، بفارق الأهداف، واستغلال تعثر فريق آرسنال بعد خسارته أمس.

ويحتل ليفربول حاليًا صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، في حين يمتلك نيوكاسل يونايتد 29 نقطة في المركز التاسع.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

سيعلق أحمد البلوشي على أحداث مباراة الليلة.