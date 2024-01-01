مراكز شباب سوهاج تحتفل باليوم العالمي لذوي القدرات والهمم

نظم مركز شباب المدمر التابع لإدارة طما للشباب والرياضة شمال محافظة سوهاج إحتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي القدرات والهمم لإدخال البهجة والسرور على قلوب أصحاب القدرات والإحتياجات الخاصة داخل مراكز الشباب وذلك بتنفيذ بعض الأنشطة الرياضية والترفيهية .

تم تنظيم الإحتفالية بناء على الخطة الداخلية للمركز وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب وأعرب المشاركين عن سعادتهم وفرحتهم بالإحتفالية التي نظمها مركز الشباب وتكريمهم وجدانيا ومعنويا وماديا .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة على ضرورة مشاركة ذوي الإحتياجات الخاصة في الأنشطة المختلفة منوها إلى ضرورة دمج وتمكين ذوي القدرات في المجتمع وزيادة فهم قضاياهم وتقديم الدعم لهم مشددا على ضرورة زيادة الوعي بتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع .

وقال يسري كفافي وكيل المديرية للشباب أن الدولة تولي إهتماماً خاصا بذوي القدرات والهمم إيمانا بدورهم الفعال في كل نواحي الحياة مشيرا إلى ضرورة دمج ذوي الإحتياجات الخاصة مع المجتمع وتهيئة المناخ المناسب لهم.

وفي ذات السياق نظم مركز شباب البلابيش المستجدة التابع لإدارة شباب دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج إحتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي القدرات والهمم لإدخال البهجة والسرور على قلوب ذوي الإحتياجات الخاصة داخل مراكز الشباب .

وأعرب المشاركين عن سعادتهم وفرحتهم بالاحتفال الذي قامت بها مراكز الشباب وتكريمهم وجدانيا ومعنويا وماديا .



الهدف من تنظيم الإحتفالية بذوي القدرات الخاصة والهمم هو زيادة دمجهم وتمكينهم في المجتمع وزيادة فهم قضاياهم وتقديم الدعم لهم وزيادة الوعي بتمكينهم في المجتمع سواء في المشاركات الرياضية او الإجتماعية او الثقافية.

وتولي الدولة متمثلة في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إهتماماً خاصا بذوي القدرات والهمم إيمانا بدورهم الفعال في كل نواحي الحياة وضرورة دمجهم مع المجتمع وتهيئة المناخ المناسب لهم والمشاركة الوجدانية معهم .