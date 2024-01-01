أرامكو السعودية ترفع أسعار الديزل اليوم 1 يناير 2024

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية رفع سعر الديزل إلى 1.15 ريال للتر الواحد، لكنها أبقت على اسعار باقي المشتقات دون زيادة اعتبارا من اليوم الأول من العام الجديد.

أسعار الديزل الجديدة

وقررت شركة "أرامكو" السعودية رفع سعر الديزل إلى 1.15 ريال للتر الواحد، لكنها أبقت على أسعار باقي المشتقات دون زيادة اعتبارا من اليوم الأول من العام الجديد.

وقالت أرامكو إنه تم "رفع سعر الديزل من 75 هللة للتر الواحد، وجاءت الأسعار لشهر يناير 2024 كالتالي "بنزين 91 بسعر 2.18 ريال، وبنزين 95 بسعر 2.33 ريال، والديزل بسعر 1.15 ريال، كما وصل سعر غاز البترول المسال إلى 0.95 ريال، والكيروسين بسعر 0.93 ريال". (الدولار يساوي 3.75 ريال).

وتقوم أرامكو بمراجعة الأسعار في المملكة بشكل شهري، وذلك لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات في أسعار التصدير.

وخسرت العقود الآجلة لأسعار النفط أكثر من عشرة بالمئة في آخر يوم تداول في عام 2023 الذي شهد اضطرابات جيوسياسية ومخاوف بشأن مستويات إنتاج النفط لدى كبار المنتجين في أنحاء العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.14 بالمئة لتبلغ عند التسوية 77.04 دولار في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.17 بالمئة لتبلغ عند التسوية إلى 71.65 دولار.

وانخفض كلا العقدين بأكثر من عشرة بالمئة في عام 2023 ليختتما العام عند أدنى مستوياتهما منذ عام 2020 عندما قوضت جائحة كورونا الطلب وأدت لانخفاض الأسعار.

وكان أسعار النفط خام برنت قد ارتفع بنسبة 10% وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7% العام الماضي بدعم من مخاوف بشأن الإمدادات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويتوقع مسح لآراء 34 اقتصاديا ومحللا أن يبلغ متوسط ​​ أسعار النفط لخام برنت بما يصل الى نحو 82.56 دولار للبرميل في 2024، انخفاضا من متوسط نوفمبر الذي بلغ 84.43 إذ يتوقعون أن يؤدي تراجع النمو العالمي إلى الحد من الطلب. وقد تؤدي التوترات الجيوسياسية المستمرة إلى دعم الأسعار.