وزير الإنتاج الحربي يتابع انتظام سير العمل في "شبرا للصناعات الهندسية" و"حلوان لمحركات الديزل"

خلال مرور مفاجيء جديد لاثنتين من الشركات التابعة..

استمراراً لسلسة الجولات التفقدية المفاجئة التي يحرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على القيام بها للشركات والوحدات التابعة للوزارة؛ أجرى الوزير مروراً مفاجئاً لتفقد شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) وكذا شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) وحدة شبرا.

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي عن حرصه على تنفيذ الزيارات المفاجئة للجهات التابعة لمتابعة انتظام سير العمل على أرض الواقع والاطمئنان بنفسه على جودة العملية الإنتاجية بها والوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها بخصوص موضوع أو مشروع معين منوطة (الشركة/الوحدة) بتنفيذه.

وتواجد الوزير محمد صلاح داخل الشركة (مصنع 27 الحربي) باكراً في توقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة، واستهل السيد الوزير الجولة بتفقد قطاعات وخطوط الإنتاج بالشركة التي تقوم -إلى جانب قيامها بتلبية مطالب القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية- بتصنيع بعض مكونات مصانع تدوير المخلفات وتعمل على تلبية متطلبات القطاع المدني من (محركات القوى الكهربائية بقدرات مختلفة – المحركات الكسرية – المراوح الكهربائية بمختلف أنواعها – الشفاطات الكهربائية للمصانع والورش – لوحات توزيع الكهرباء للمصانع والمشروعات الصناعية).

ومر الوزير على المخازن التابعة للشركة للتأكيد على قيام العاملين بها بتنفيذ إجراءات الجرد الشهرية والسنوية مع التأكيد على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية، وقام السيد الوزير بالإطلاع على ما إستعرضته رئيسة مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية وكذا عدد من المسئولين بالشركة؛ من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي لخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي ومدى الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو المشروعات التي يتم تنفيذها.

عقب ذلك قام الوزير بزيارة مفاجئة لشركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) وحدة شبرا، حيث تعرّف على مستجدات الأنشطة التي تقوم بها الشركة والمؤشرات الخاصة بالإنتاجية والأداء وكذا آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مختلف المشروعات التي تشارك بها الشركة والتي تعمل على إنتاج محركات الديزل المجهزة لكافة الأغراض الصناعية والزراعية ووحدات توليد الكهرباء بقدرات مختلفة وسبائك كراسي المحاور بأنواعها، وشدد على ضرورة استغلال الطاقات المتاحة بخطوط الإنتاج لزيادة معدلات الإنتاج من محركات الديزل، كما أكد على ضرورة تنفيذ تعليمات الصيانة الدورية للماكينات لتحقيق أقصى استفادة من تشغيلها.

كما تابع الوزير خلال تفقد الشركتين مدى إلتزام العاملين بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وإلتزامهم بإرتداء مهمات الأمان ومعدات الوقاية الشخصية، مؤكداً على حرص الوزارة لتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركات والوحدات التابعة، وحرص السيد الوزير على التحدث مباشرةً مع العاملين بشركتيّ "شبرا للصناعات الهندسية" و"حلوان لمحركات الديزل"، مستفسراً من أطقم العمل المختلفة المتواجدة بخطوط الإنتاج عن مقترحاتهم لتطوير الأداء وتحسين معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة وزيادة حجم المبيعات كما استمع لمطالبهم وتطلعاتهم لتحسين بيئة العمل وحياتهم المعيشية، مشدداً على أنه سيتم العمل على دراسة مطالب ومقترحات العاملين بالشركتين حرصاً على مواجهة التحديات التي تواجههم في أسرع وقت ممكن والاستفادة من أفكار العاملين لتطوير العملية الإنتاجية، ومؤكداً على اهتمامه بإتخاذ القرارات التي من شأنها ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وإثابة المُجيدّين ومعاقبة المتكاسلين بجميع الجهات التابعة، مشدداً على أنه لم ولن يتهاون مع أي متقاعس عن تنفيذ الأعمال الموكلة له كما شدد على أنه بالرغم من التحديات التي نلمسها جميعاً خلال الفترة الحالية نتيجة للظروف الإقليمية والدولية إلا أنه ينبغي أن يؤمن كل شخص في الإنتاج الحربي بأن المرحلة المقبلة هي مرحلة استكمال لمسيرة الإنتاج والبناء والتنمية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة وهو ما سيتحقق بالمزيد من العمل الدؤوب والاهتمام بمجال البحوث والتطوير لزيادة الإنتاجية.

بدوره أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر على أن وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص خلال الجولة على تفقد مخازن الشركتين للوقوف على جميع الإجراءات المخزنية وشدد على وجوب الإلتزام بإتباع أساليب التخزين السليمة للأصناف والمواد بمخازن الشركات التابعة وذلك للحيلولة دون تراكمها خارج خلايا التخزين المناسبة وضمان عدم تعرضها للتلف بما يؤمّن عمل الشركات التابعة وكفالة التشغيل الآمن لها في الوقت الحالي والمستقبلي وموجهاً بتشكيل لجنة تقوم بالمتابعة الميدانية لأعمال وإجراءات التخزين بالجهات التابعة ورفع تقارير المتابعة له شخصياً كما أكد ضرورة مواصلة تحقيق التكامل بين مختلف شركات ووحدات الإنتاج الحربي، منوهاً بأن المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير رافقا وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة المفاجئة للشركتين.



