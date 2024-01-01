مدمرة إيرانية قتالية تقترب من البحر الأحمر مزودة بصواريخ كروز

أرسلت إيران مدمرة قتالية إلى البحر الأحمر للاستقرار قرب مضيق باب المندب، وهي مزودة بصواريخ كروز بحرية بعيدة المدى، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية”.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن قواعد الحرس الثوري الإيراني الصاروخية، بالإضافة إلى سلاح الجو المسير تحت الأرض وفوقها تتخذ أوضاع هجومية.

الحوثس

وذلك بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية، عن بيان أمريكي بريطاني في الساعات القادمة، ومن المرجح أن يتم الإعلان عن بدء عملية ضد اليمن لحماية السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

الحوثي يهدد باستمرار هجومها في البحر الأحمر

ومن جهتها أعلنت جماعة الحوثيين، أنها لن تتوقف عن ردع السفن الإسرائيلية من المرور في البحر الأحمر، مؤكدة تصعيدها بعد استهداف زوارق تحمل عدد من رجالها مما أدى لاستشهاد 10 من عناصرها بعد منع سفينة إسرائيلية من المرور.

قال المتحدث الرسمي للحوثيين العميد يحي سريع قاسم في بيان له: “ قال تعالى: { أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَـٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُوا۟ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِیرٌ } صدق الله العظيم، وبينما كانتِ القواتُ تمارسُ مهامَّها الاعتياديةَ الرسميةَ في ترسيخِ الأمنِ والاستقرارِ وحمايةِ الملاحةِ البحريةِ إضافةً إلى أداءِ واجبِها الإنسانيِّ والأخلاقيِّ الذي أعلنَه اليمنُ في منعِ السفنِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئَ فلسطينَ المحتلةِ من المرورِ عبرَ البحرِ الأحمرِ تضامنا وإسنادًا للشعبِ الفلسطينيِّ أقدمتْ قواتُ العدوِّ الأمريكيِّ على الاعتداءِ على ثلاثةِ زوارقَ تابعةٍ للقواتِ البحريةِ اليمنيةِ ما أدى إلى استشهادِ وفقدانِ عشرةِ أفرادٍ من منتسبي القواتِ البحرية”.