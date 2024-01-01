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الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

دعاء استقبال السنة الميلادية

دعاء
دعاء

الدعاء سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم العبادات، وخير ما يدعو به المسلم هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما يلي دعاء استقبال السنة الميلادية:

اللهم إني أسألك خير هذه السنة، وأعوذ بك من شرها، اللهم أعنا على صيامها وقيامها، اللهم أجعلها سنة خير وبركة ورحمة على المسلمين.

وهذا الدعاء يشمل طلب الخير والبركة والرحمة في العام الجديد، كما يشمل طلب العون على صيام شهر رمضان والصلاة فيه.

دعاء استقبال السنة الميلادية للأهل

يمكن للمسلم أن يدعو لأهله في السنة الميلادية الجديدة، سائلًا الله أن يحفظهم من كل شر، ويرزقهم السعادة والفرح، وفيما يلي دعاء استقبال السنة الميلادية للأهل:

اللهم احفظ لي أهلي وأصدقائي من كل شر، وارزقهم الصحة والعافية والسعادة والفرح، واجعل عامهم الجديد عام خير ويمن وبركة.

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دعاء السنة الجديدة

يمكن للمسلم أن يدعو في السنة الميلادية الجديدة سائلًا الله أن يحقق له ما يتمناه، ويرزقه الخير والسعادة، وفيما يلي دعاء السنة الجديدة:

اللهم أجعل عامي هذا عام خير وبركة، وارزقني فيه السعادة والفرح، وحقق لي ما أتمناه، واجعلني من عبادك الصالحين.

دعاء بداية العام الجديد

يمكن للمسلم أن يدعو في بداية العام الجديد سائلًا الله أن ييسر له أمره، ويوفقه في حياته، وفيما يلي دعاء بداية العام الجديد:

اللهم إني أسألك أن تيسر لي أمري، وتوفقني في حياتي، واجعل عامي هذا عام خير ويمن وبركة.

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