بدرية طلبة تتعرض لحادث سير وتطلب من جمهورها الدعاء لها بالشفاء

كشفت الممثلة بدرية طلبة عن تعرضها لحادث سير مؤخرًا، وهي تخضع حاليًا للعلاج بعد انتهائها من تصوير أحدث أعمالها.

ونشرت بدرية طلبة عبر حسابها على "إنستغرام" مجموعة صور مع كل من: أحمد عز وآسر ياسين وكريم قاسم وأحمد عيد ومحمد ثروت ودرة.

وعلقت الممثلة المصرية قائلة: "اللهم لك الحمد والشكر.. هذه الصور قبلها حادثة تعرضت لها، تحاملت لمواصلة عملي بدلًا من الجلوس على سرير المرض".

وثمنت بدرية طلبة دعم زملائها، مؤكدة أنها انتهت من تصوير أحدث أعمالها وتتفرغ الآن لتلقي العلاج، كما طلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء.

وتشارك بدرية طلبة في مسرحية "التلفزيون"، المقرر عرضها ضمن موسم الرياض، وتجسد فيها شخصية سيدة تهتم بنفسها وأناقتها.

ومؤخرًا، انتهت بدرية طلبة من تصوير مشاهدها في فيلم "كتف قانوني" أمام هالة صدقي، وتجسد خلاله دور صديقتها المقربة، وهو إخراج سامح عبدالعزيز.