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الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بعد زيادة الحد الأدنى.. كيفية الاستعلام عن معاشات يناير 2024

صرف المعاش
صرف المعاش

يبدأ صرف معاشات شهر يناير اليوم الاثنين بالزيادة الجديدة لأكثر من 10 ملايين مواطن بالمعاش، حيث يستمر صرف معاشات يناير 2024 على مدار 6 أيام متتالية، ويمكن صرف المعاشات لشهر يناير 2024، من منافذ شركة فوري، مكاتب البريد المصري، والمحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول، وماكينات الصرف الآلي ATM المنتشرة في محافظات الجمهورية.

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معاش تكافل وكرامة.. موعد صرف الدعم بالزيادة الجديدة

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موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر

الحد الأدنى للمعاشات 

ويرتفع الحد الأدنى للمعاشات من بداية يناير 2024 ليكون 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، كما يزداد الحد الأقصى للمعاشات، ليكون 10 آلاف جنيه، بدلًا من 8720 جنيهًا.

الاستعلام عن قيمة معاش  شهر يناير 2024

الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية من هنا

اختيار أيقونة أيقونة الخدمات التأمينية.

النقر  على استعلام عن البيانات الاساسية لملف المعاش.

إدخال الرقم القومي بالخانة المخصصة له 

الضغط على كلمة استعلام.

أخيرًا يظهر لك بيانات ملف المعاش الخاص بالمستعلم. 

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