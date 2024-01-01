بعد زيادة الحد الأدنى.. كيفية الاستعلام عن معاشات يناير 2024

يبدأ صرف معاشات شهر يناير اليوم الاثنين بالزيادة الجديدة لأكثر من 10 ملايين مواطن بالمعاش، حيث يستمر صرف معاشات يناير 2024 على مدار 6 أيام متتالية، ويمكن صرف المعاشات لشهر يناير 2024، من منافذ شركة فوري، مكاتب البريد المصري، والمحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول، وماكينات الصرف الآلي ATM المنتشرة في محافظات الجمهورية.

الحد الأدنى للمعاشات

ويرتفع الحد الأدنى للمعاشات من بداية يناير 2024 ليكون 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، كما يزداد الحد الأقصى للمعاشات، ليكون 10 آلاف جنيه، بدلًا من 8720 جنيهًا.

الاستعلام عن قيمة معاش شهر يناير 2024

الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية من هنا

اختيار أيقونة أيقونة الخدمات التأمينية.

النقر على استعلام عن البيانات الاساسية لملف المعاش.

إدخال الرقم القومي بالخانة المخصصة له

الضغط على كلمة استعلام.

أخيرًا يظهر لك بيانات ملف المعاش الخاص بالمستعلم.