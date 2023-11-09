موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر.. مع بداية شهر نوفمبر الجاري يكثف المواطنون المستحقون لمعاش تكافل وكرامة، البحث عن موعد الصرف، حيث تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بصرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر من يوم الأحد 15 نوفمبر 2023، بالزيادة التى تصل إلى 15%.

قيمة معاشات تكافل وكرامة بعد الزيادة:

المستفيدون الذين يحصلون على 500 جنيه، يتقاضون 625 جنيهًا.

المستفيدين من المسنين الذين يتقاضون 450 جنيهًا يحصلون على 562.5 جنيه.

ذوي الهمم الذين يحصلون على 450 جنيهًا يتقاضون 562.5 جنيه شهريًا.

زيادة معاش تكافل وكرامة للأيتام من 350 جنيهًا إلى 437.5 جنيه.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة:

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

صورة شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر، أو ما يدل على الانفصال.