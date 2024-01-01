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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

زلزال عنيف في اليابان يتسبب بموجات تسونامي

مقياس ريختر
مقياس ريختر

ضرب زلزال عنيف بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، اليابان، اليوم الأثنين، مما تسبب بموجات تسونامي وصلت إلى سواحل البلاد.

مدينة إيشينوماكي

ضرب زلزال عنيف بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، اليابان، يوم الأثنين، في الساعة 23:36 بالتوقيت المحلي. ووقع الزلزال على عمق 56 كيلومترا تحت سطح البحر، على بعد حوالي 40 كيلومترا من مدينة إيشينوماكي، شمال شرقي البلاد.

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تسبب الزلزال بموجات تسونامي وصلت إلى سواحل البلاد، وصدرت تحذيرات من وصول موجات تسونامي تصل إلى ارتفاع 3 أمتار في مناطق الساحل على طول بحر اليابان، وعند الساحل الغربي للبلاد.

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وأعلنت السلطات اليابانية حالة الطوارئ في مقاطعات مياغي، وفوكوشيما، وغيفو، وناقاساكي، وتوتوري، وإهيمه.

وذكرت وسائل إعلام يابانية، أن الزلزال تسبب في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 2 مليون منزل في البلاد. كما تسبب الزلزال في وقوع أضرار في المباني والبنية التحتية.

تسبب الزلزال العنيف في اليابان في حالة من الذعر بين السكان، وتسبب في أضرار جسيمة في البلاد. وتعد اليابان من أكثر الدول عرضة للزلازل في العالم، حيث تقع على منطقة زلزالية نشطة.

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