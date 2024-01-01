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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الزراعة الأردني يدعو مصدري الخضروات لإسرائيل إلى "إدراك الموقف"

وزير الزراعة الأردني
وزير الزراعة الأردني خالد حنيفات

هاجم وزير الزراعة الأردني خالد حنيفات، تجار الخضروات الذين يصدرون منتجاتهم إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي المحلي لا يتأثر كثيرا بالتداعيات الإقليمية والعالمية.

إدراك الموقف

وأضاف حنيفات، أنه لا توجد آلية قانونية تمنع تجار الخضار من التصدير إلى إسرائيل، لكنه قال لهم في ظل هذه الظروف "إدراك الموقف".

ويأتي ذلك، بعد أيام على وقفة احتجاجية نفذها ناشطون وحزبيون في الأردن، للمطالبة بوقف تصدير الخضروات إلى إسرائيل.

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قال وزير الزراعة الأردني خالد حنيفات، إن القطاع الزراعي المحلي لا يتأثر كثيرا بالتداعيات الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن تجار الخضروات الذين يصدرون منتجاتهم إلى إسرائيل يجب عليهم "إدراك الموقف" في ظل الظروف الحالية.

وأضاف حنيفات، أنه لا توجد آلية قانونية تمنع تجار الخضار من التصدير إلى إسرائيل، لكن قال لهم "إدراك الموقف".

يأتي ذلك، بعد أيام على وقفة احتجاجية نفذها ناشطون وحزبيون في الأردن، للمطالبة بوقف تصدير الخضروات إلى إسرائيل.

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الخضروات الأردنية

وندد المشاركون في الوقفة "بالسماح للسماسرة والوسطاء بتصدير الخضروات الأردنية للكيان الصهيوني الذي يشن حرب إبادة جماعية على الأهل في فلسطين وقطاع غزة".

وطالب المشاركون الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل منع تصدير الخضروات والفواكه الأردنية لإسرائيل.

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