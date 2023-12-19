إلهام شاهين للمواطن المصري: لو تعبان اقتصاديا كفاية إنك عايش بأمان (فيديو)

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أن الكساد الاقتصادي الذي حدث منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية وقبلها كورونا، وأحداث الربيع العربي، أثرت على الوضع الاقتصادي للدولة، ولكن الأزمات الحالية التي تشهدها المنطقة تجعلنا نتمسك بالأمن والأمان.

العالم يواجه أزمة اقتصادية

وقالت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج “التاسعة”، على “القناة الأولى”، بالتليفزيون المصري مساء الإثنين، أن العالم يواجه أزمة اقتصادية، وأثرت تلك الأزمة على دول كبرى في العالم، موجهة رسالة للمواطن المصري: “لو أنت تعبان اقتصاديا فأنت على الأقل تعيش في بلدك بأمان”.

وأكدت إلهام شاهين أنها تتمنى تقديم عمل "يوم في فلسطين"، ولو وجدت عملا يوثق الحقيقة الكاملة وتاريخ ما حدث في فلسطين ويحكي أسباب العداوة بين العرب وإسرائيل؛ ستقدمه على الفور.

ولفتت الفنانة إلهام شاهين الأنظار أثناء تكريمها في نيويورك بالمهرجان المصري الأميركي للسينما والفنون وذلك بارتداء الزي الوطني الفلسطيني، تعبيرا عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وما يحدث في قطاع غزة من مجازر دامية راح ضحيتها الآلاف.



تكريم إلهام شاهين في المهرجان المصري الأميركي للسينما والفنون بنيويورك

ونشرت إلهام مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الاشهر إنستجرام وثقت من خلاله لحظة تكريمها وعلقت قائلة: "يملؤني الحزن والألم على شهداء فلسطين، ارتديت الزي الوطني الفلسطيني أثناء تكريمي في المهرجان المصري الأميركي للسينما والفنون بنيويورك، لنعلن عن دعمنا بكل قوة للشعب الفلسطيني، ندعو للسلام بشرط عودة الحقوق لأصحابها".

وتابعت: "وأقول لدعاة الشر والحروب، كفاكم تخريبا في الوطن العربي وضياع حياة الأبرياء، وهذه كلمتي إلى الجاليات العربية بنيويورك الذين شرفونا بالحضور لنرفع جميعا شعار المهرجان هذا العام، فلسطين في القلب"

ونشرت صورة أخرى تجمعها بإدارة المهرجان، وأرفقتها بتعليق وجهت خلاله الشكر للمهرجان المصري الأميركي للسينما والفنون، ولرئيس المهرجان صفوت سليمان على إصراره لإقامة هذه الدورة حبا ودعما لفلسطين رغم الظروف الصعبة الذي يعيشها الجميع، إضافة إلى اختياره فيلم الافتتاح عن الإعلامية شيرين أبو عاقلة.



وباركت للفنانة لبلبة والفنان عمرو يوسف والمخرج هاني لاشين تكريمهم، ووصفتهم بأنهم "خير سفراء" لبلدهم، مع تأكيدها على أن المهرجان حمل شعار "فلسطين في القلب".