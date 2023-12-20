إلهام شاهين تثير الجدل بالجونة والجمهور يتهمها بالخداع (تفاصيل)

لفتت الفنانة إلهام شاهين الأنظار بصورها الأخيرة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتظهر بجسم منحوت ورشيق، مما جعل الجمهور يتساءل عن السبب.

حضرت الفنانة إلهام شاهين حفل لجمع التبرعات بالاشتراك مع الهلال الأحمر المصرى، على هامش الدورة السادسة بمهرجان الجونة السينمائي، ولفتت الأنظار بخصر منحوت، بارتدائها فستان قصير بنصف أكمام، تميز باللون الأبيض والأسود، ونسقت معه حذاء مسطح باللون الأسود والفضي، مرصع بالفصوص اللامعة.

وتزينت إلهام بمجموعة من المجوهرات، فضمت عقد طويل يتدلى حول العنق، وأقراط من اللؤلؤ، بالإضافة لخاتم في إحدى اليدين وساعة في اليد الأخرى.

وظهرت إلهام شاهين بمكياج جريء، فحددت عينيها بالكحل الأسود والرموش الكثيفة، بالإضافة للآيشادو والبلاشر الوردي، كما اعتمدت ملمع شفاه باللون الأحمر، أما تصفيفة الشعر، فتركت شعرها يتدلى على كتفيها بشكل مرتب وناعم.

وتساءل جمهور إلهام شاهين عن سر رشاقتها ونحافة خصرها، لتفضح بعض اللقطات تقنية الفوتوشوب المستخدمة لتحديد الخصر، كما لاحظها متابعيها على إنستجرام، واتهموها بالخداع الإلكتروني بتستخدام الفوتوشوب.

نجوم الفن في الحفل الخيري بمهرجان الجونة

وحرص عدد كبير من النجوم على التواجد في حفل العشاء الخيري الذي أقامه مهرجان الجونة السينمائي من أجل جمع تبرعات لصالح غزة.

ومن بين الحضور كانت النجمة صبا مبارك، أمير المصري، يسرا، أحمد حاتم، صدقي صخر، منى هلا، فاطمة ناصر، بشرى، ماريان خوري، عمرو منسي وغيرهم الكثير من النجوم.

وعلى غير العادة؛ استبدل المهرجان السجادة الحمراء التي كانت مخصصة لاستقبال النجوم والضيوف، بسجادة بلون الرمال؛ تضامنًا مع أحداث غزة.

جمهور إلهام شاهين يكشف سر نحافتها

وظهرت إلهام شاهين في لقطات أخرى عبر صفحتها على إنستجرام بفستان شتوي رمادي اللون، وتزينت بمجوهرات راقية، ضمت أقراط شكل الوردة ومرصعة باللؤلؤ، وخاتم نفس التصميم، بالإضافة لساعة في اليد الأخرى، ولفتت الأنظار بخصر منحوت، مما اتهمها البعض باستخدام الفوتوشوف، فجاءت التعليقات: "الشباك اعوج يا إلهام"، و"الفوتوشوووب ساحب العمود وياه"، و" يخربيت الفوتوشوب"، كما شبهها البعض بفاتن حمامة فكتب متابع: " ماشاء الله حضرتك نسخة من فاتن حمامة".