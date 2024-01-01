العالم يستقبل 2024 بالألعاب النارية.. أستراليا والصين أوائل الدول

يشهد العالم الليلة حلول عام جديد ألا وهو 2024، وسط حالة من الفرح والأمل في أن تأتي السنة الجديدة محملة بالخير، خاصة بعد العديد من الأحداث المؤسفة التي شهدها العالم من حروب وصراعات وأزمات.

احتفالات العالم برأس السنة

احتفالات رأس السنة في أستراليا

تعد أستراليا من أوائل الدول التي استقبلت واحتفلت بعام 2024، حيث أضاءت الألعاب النارية المميزة سماء جسر ميناء سيدني ودار الأوبرا، وسط حضور ألاف المواطنين في أجواء مليئة بالبهجة والفرحة والهتافات المتحمسة من المتفرجين.

استخدمت مدينة سيدني حوالي 8.5 طن من الألعاب النارية التي حولت سماء الليل فوق جسر هاربور ودار الأوبرا إلى نهار بألوان مختلفة كان أبرزها اللونان الأحمر والأصفر، وأعلن القائمين على الاحتفالات أن التخطيط استغرق 15 شهرا، واستمر لمدة 12 دقيقة.

احتفالات رأس السنة في الصين

شهدت مقاطعة لياونينغ الصينية، اصطفاف آلاف الجماهير لحضور مسيرة ضخمة ومجسمات التنين وكذلك رقصة التنين للاحتفالات بالعام الجديد في الساعات الأولى من عام 2024، والتي يصاحبها عطلة رأس السنة الجديدة التي تستمر ثلاثة أيام، فضلا عن الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد في السابع من يناير من الشهر المقبل.

احتفالات رأس السنة في الهند

استقبلت الهند عام 2024 مبكرًا، واحتفل الشعب الهندي بطرق مختلفة بعضها تقليدي تاريخي وبعضها حديث وغريب ومبتكر، حيث ارتدي البعض زي بابا نويل ويذهب الناس على الحلاق في هذا الوقت لرسم رقم 2024 على رأسهم.

احتفالات رأس السنة في إندونيسيا

إندونيسيا واحدة من الدول التي تقع في قارة أسيا مما يجعلها من أوائل الدول التي تستقبل العام الجديد، ومزج الإندونيسيون التراث والحداثة، حيث كان هناك عرض باهر للألعاب النارية في العاصمة جاكرتا مع وضع دميتين ضخمتين بالزي التراثي في البلاد، كأحد التقاليد التاريخية التي يحرص عليها المواطنون حتى الآن.

احتفالات رأس السنة في اليابان

استقبلت اليابان عام 2024، عن طريق رفع الأعلام في كل أحياء البلاد مع توزيع الأضواء المبهرة استعدادا لاستقبال الساعات الأولى من العام الجديد.

احتفالات رأس السنة في كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية خامس دولة في العالم تستقبل العام الجديد لوقوعها في أقصى شرق أسيا، وتشهد احتفالات كبيرة ومبهرة في جميع أرجاء البلاد وتعلق الزينة في الشوارع.