تنبأت نوستراداموس لعام 2024.. سقوط الملك تشارلز وتعيين بابا جديد

ساعات قليلة تفصلنا عن العام الجديد، ويبحث الجماهير خلال هذا الوقت عن أبرز التوقعات والتنبأت التي من المتوقع حدوثها هذا العالم، لذلك يتجهون دائمًا إلى أشهر العرافين والمنجمين المدعيين رؤيتهم للمستقبل، ومن أشهر هؤلاء العلماء هو المنجم الفرنسي ميشيل دي نوسترادام، الشهير بـ"نوستراداموس"، والذي تحققت جميع تنبأته حتي بعد وفائه لأكثر من مئة عام.

نوستراداموس

نشر نوستراداموس مجموعة من الكتب التي تحمل الكثير من التوقعات والتنبأت في كتاب يدعي "Propheties "، عام 1555 وأصبح هذا الكتاب الأكثر مبيعًا في جميع أنحاء العالم.

توقعات المنجم الفرنسي نوستراداموس لعام 2024

كوارث طبيعية ومناخية قادمة

كشف نوستراداموس في كتابه، أن عام 2024 سيشهد العديد من الأحداث المتغيرة في المناخ وستحدث بسببها كوارث أبرزها جفاف الأرض وفيضانات كبيرة في مختلف الدول، مما تؤدي إلى مجاعات وانتشار الأمراض.

بداية حرب في الصين

" سوف يصبح الخصم الأحمر شاحبا من الخوف، ما يضع المحيط العظيم في حالة من الرهبة"، هكذا قال نوستراداموس في كتاب التنبأت والذي أكد أن 2024 سيكون عام مثير للجدل، وفسر المنجمون هذا النص بوقوع حرب محتملة في البحر الأحمر مع الصين وسرعة حلف الناتو في التدخل.

تعيين بابا جديد

"من خلال وفاة الحبر الأعظم المتقدم في السن، سيتم انتخاب روماني في سن جيدة"، فسر المنجمون كلمات نوستراداموس، بتعيين بابا جديد داخل الفاتيكان خاصة بعد أن عاني البابا فرنسيس مؤخرا من مشاكل صحية وجلوسه على كرسي متحرك، كما بلغ سن الـ 86 عامًا.

سقوط الملك تشارلز

"زعزه وشوف ملك الجزر"، من خلال هذه الكلمات زعم نوستراداموس سقوط عرش الملك تشارلز ملك بريطانيا الحالي، وسيتم طرده بالقوة بسبب الهجمات المستمرة عليه وعلى زوجته كاميليا.

من هو نوستراداموس أسطورة التنجيم الفرنسي؟

نوستراداموس أو ميشيل دي نوسترادام، ولد في 14 ديسمبر عام 1503، وهو صيدلاني ومنجم فرنسي شهير وحصد كتابه Propheties على مبيعات ضخمة وأصبح من أشهر المنجمون في جميع أنحاء العالم، حيث يحتوي الكتاب تنبؤات بالأحداث التي اعتقد أنها ستحدث في زمانه وإلى نهاية العالم الذي توقع أن يكون في عام 3797 م، وكان يقوم بكتابة الأحداث على شكل رباعيات غير مفهومة.