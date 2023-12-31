لا تخافوا ولكن احذروا.. توقعات بابا فانجا لعام 2024 تثير مخاوف العالم

بابا فانجا، واحدة من أشهر العرافين والمستبصرين الذي شهدوهم العالم أجمع، إذ حصلت على شهرة واسعة بسبب صدق نبؤآتها العديدة، وتعرف باسم "الجدة فانجا" و"المرأة العمياء" و"العرافة العمياء"، وفي هذا الوقت من كل عام يبحث الناس عن أبرز توقعاتها للسنة الجديدة خاصة أنها جذبت انظار العالم إليها بعد توقعها لأحداث كثيرة حدثت بالفعل على الرغم من وفاتها لأكثر من 20 عامًا.

بابا فانجا

أثارت العرافة بابا فانجا جدلًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، وذلك بسبب نبؤآتها كان أشهرهم أحداث 11 سبتمبر، حيث قالت إن هناك شقيقين أميركيين سوف يتعرضان لهجوم من جانب طيور من الفولاذ، وكانت تقصد الطائرتان التي هاجمت برجين التجارة، وغرق الغوصة الروسية كورسك، ورئيس من أصحاب البشرة السوداء سيحكم أمريكا وبالفعل حكم الرئيس باراك أوباما البلاد.

توقعات بابا فانجا لعام 2024.. أحذروا

مقتل الرئيس بوتين على يد أبناء شعبه

بوتين وبابا فانجا

قالت العرافة بابا فانجا إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا مازالت مستمرة، والتي ستغرق العالم في مزيد من عدم اليقين، كما تنبأت بمقتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2024، على يد شخص من أبناء شعبه.

هجمات ضخمة في أوروبا

هجمات على أوروبا

وفقًا للعرافة بابا فانجا فإن العام الأوروبي، سيكون على استعداد لهجمات إرهابية من قبل بعض المتطرفين، كما أن هناك دولة كبيرة ستجري اختبارات أو هجمات لأسلحة بيولوجية في العام المقبل.

انتقال القوة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق

انتقال القوة الاقتصادية

تنبأت بابا فانجا بأزمة اقتصادية ضخمة خلال عام 2024، سيحدث فيها ارتفاع في مستويات الديون وتصاعد التوترات الجيوسياسية يهدد بإغراق الاقتصاد الغربي في الفوضى، والأمر الذي سيدفع الشرق إلى استغلال هذه الأزمة لتصبح من قوة اقتصادية عظمى.

مخاوف من تقدم الذكاء الاصطناعي

تقدم الذكاء الاصطناعي

حذرت بابا فانجا من تقدم الذكاء الاصطناعي بشكل مخيف في عام 2024، مما يساعد على حل المشكلات المعقدة للغاية بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية، وبالتالي سيحدث ثورة تكنولوجية غير مسبوقة في جميع مجالات.

هجمات سيبرانية كبيرة

هجمات سيبرانية

المقصود بالهجمات السيبرانية، أي الهجمات الإلكترونية مثل الهاكر، حيث يشهد العام الجديد وفقًا لبابا فانجا العديد من عمليات اختراق سرية، وهجمات شاملة على البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك شبكات الكهرباء ومرافق معالجة المياه.

علاجات لبعض الأمراض المستعصية

علاج لمرض الزهايمر والسرطان

تقول العرافة العمياء "بابا فانجا"، إن عام 2024 سيشهد تطور في المجالات الطبية، وسيتم اكتشاف علاج جديد للأمراض المدمرة مثل مرض الزهايمر والسرطان.

كوارث طبيعية مفاجئة

كوارث طبيعية

كشفت فانجا، دون تحديد الأسماء تعرض بعض دول العالم إلى العديد من الكوارث الطبيعية المرعبة كالزلزال، وتسونامي، وزيادة مستويات الإشعاع وغيرها من التوقعات.