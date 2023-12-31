القليوبية تنفذ حملات مكبرة على المخابز

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، حملات تموينية مكبرة على المخابز البلدية ولضبط الأسواق والتصدي لكافة أنواع المخالفات، بما يضمن الحماية الكاملة لجمهور المستهلك من اقتناء سلع فاسدة أو مجهولة المصدر.

جاءت الحملات تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بإشراف عيد عبد الله أبوزيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، ومنال إحسان، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية.

وكانت الحملات الرقابية التى شنتها مديرية التموين بالقليوبية، بإدارة تموين شبين القناطر، وأسفرت عن تحرير عدد 26 مخالفة لمخابز بلدية لأنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وغلق أثناء مواعيد العمل وعدم وجود سجل زيارات وعجز في عدد 6 شيكارة دقيق بلدي مدعم.

كما تشكلت حملة تموينية بإدارة تموين قليوب، وأسفرت عن تحرير عدد 38 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات، وتوقف عن العمل وغلق أثناء مواعيد العمل، وعدم وجود ماكينة، وعدم وجود سجل زيارات.

بالإضافة إلى إدارة تموين طوخ تشكلت حملة وأسفرت عن تحرير عدد 21 مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعدم وجود قائمة تشغيل.

كما جرى بإدارة تموين القناطر الخيرية، وتحرر عدد 17 مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

أما عن إدارة تموين الخانكة، تم تحرير عدد 11 مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

كما أسفرت حملة إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة بتحرير عدد 17 مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وغلق أثناء مواعيد العمل وعدم نظافة المعجن، وتحرير عدد 3 محاضر جنح الذبح خارج المجزر، وضبط 15 كيلو لحوم.

وتمكنت إدارة تموين شبين القناطر بتحرير عدد 7 محاضر جنح لعدم الإعلان عن الأسعار وضد مستودع بوتوجاز لعدم انتظام القيد في السجلات، ولعدم وجود فواتير وغلق تجار تموين، وضبط 2.5 طن أعلاف دواجن، عدد 100 عبوة سجائر.

وعلى الفور تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المطحن، وضد المخالفين وحرزت المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.