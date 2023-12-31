أستاذ بطب المنصورة: تضخم الغدد الليمفاوية أبرز أعراض حالات متحور كورونا

أكد الأستاذ الدكتور عبد الباسط صالح، رئيس قسم الأمراض الصدرية السابق بجامعة المنصورة، أن الحالات التي ظهرت من متحور كورونا الجديد الذي يحمل اسم " JN.1 " لا تمثل خطورة حتى الآن ، مشيرا إلى أنه رغم وجود ارتفاع واضح في عدد الحالات المصابة إلا أن الملاحظ أن الأعراض عبارة عن لتهاب في الحلق مع صداع وارتفاع في درجة الحرارة تستمر لفترة طويلة مع المريض .

ظهور الفيروس

وأضاف الدكتور عبد الباسط في تصريحات بمناسبة ذكرى ظهور فيروس كورونا لأول مرة يوم 31 ديسمبر في الصين بأنه قد يحدث تأثير على الحواس وتأثير على الرئتين لكن ليس بالدرجة الخطيرة ، لافتا إلى أن الملاحظ في الحالات الجديدة وجود تأثير على الغدد الليمفاوية ، حيث يحدث تضخم بهذه الغدد في منطقة الصدر وكذلك في " صرة الرئتين " وهذه الأعراض لم تكن منتشرة بشكل واضح في الموجات السابقة ، وهؤلاء المرضى الذين تظهر لديهم هذه الأعراض يتم العناية بهم بشكل كبير حتى لا تتطور الحالة ، حيث نستخدم مضادات الحرارة للسيطرة على الارتفاع وبعض المضادات الحيوية والاهتمام بالسوائل والتغذية .

شركات الأدوية

وأوضح الدكتور عبد الباسط صالح بأن هناك " فزاعة" تقوم بها بعض شركات الأدوية الكبرى من أجل اتجاه الناس للقاحات لتحقيق مكاسب على الرغم من أن الحالات لا تستدعي حالة القلق .

نصائح للمرضى

ووجه الدكتور عبد الباسط نصائح للمرضى الذين تظهر لديهم هذه الأعراض الاهتمام بشرب السوائل والتغذية السليمة ، وخاصة تناول الخضروات والنوم بدرجة كافية وتجنب الزحام بقدر المستطاع وارتداء الماسك .

موجات متتالية

وقال أن الموجات الفيروسية تفاجأنا بالظهور في شهر ديسمبر وكذلك في شهري يناير وفبراير لكن غالبية الحالات أعراضها بسيطة للغاية مثل ألم في الحلق وصداع وقليل منها يؤثر على الرئتين ونسبة بسيطة تحتاج الدخول إلى العناية المركزة .

وكانت منظمة الصحة العالمية (WHO) أعلنت مؤخرًا عن متغير جديد لفيروس كورونا يحمل اسم JN.1، وأنه "نوع مختلف من الفيروس"، وقابلية الانتقال قد تكون أكثر وقد تكون أكثر مهارة في التهرب من جهاز المناعة، قد يجعلك الأمر في سؤال عن كيفية حماية نفسك وبالأخص طفلك من العدوى.