نصائح وزارة الصحة والصحة العالمية .. للوقاية من متحور كورونا الجديد

يعيش المواطنين حالة من القلق والحذر في الوقت الحالي ، ويتسال الكثير على منصات التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عن طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد المعروف باسم "JN.1" بعد إعلان وزارة الصحة عن ظهور حالتي إصابة بالمتحور الجديد.

وياتى ذلك بالتزامن مع أعلان وزارة الصحة والسكان، ثبوت إصابة مواطنين بالمتحور JN1 من خلال التحاليل المعملية، وحالتهما الصحية مستقرة ولا توجد حاجة طبية لدخولهما المستشفى، حيث أن أعراضهما المرضية خفيفة لإصابة الجهاز التنفسي العلوي.

وأكدت وزارة الصحة والسكان متابعتها الدقيقة للوضع الوبائي في مصر، وأن التوصيات الصحية للتعامل مع فيروس كورونا لا يوجد بها أي تغيير، باعتباره أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كالأنفلونزا ومجموعة فيروسات الأنف.

كما لا توجد أي توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات احترازية مختلفة عن سائر الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.

طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد..

ما تزال الطريقة المثلى لتجنب الاصابة بعدوى الجهاز التنفسي تتمثل في:

1- التطهير المستمر للأيدي والأسطح.

2- عدم خروج المصابين من المنزل وارتداء الكمامة في حالة الاحتياج للخروج.

3- التهوية الجيدة وعدم التواجد في أماكن مزدحمة سيئة التهوية وارتداء الكمامة في حال الاحتياج للتواجد بها.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، "JN.1" على أنه متحور مثير للاهتمام، ونصحت باتخاذ تدابير للوقاية من العدوى والاعتلال الشديد باستخدام جميع الأدوات المتاحة، ومنها:

- ارتداء كمامة عندما تكون في أماكن مزدحمة أو مغلقة أو سيئة التهوية، والحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، قدر الإمكان.

- الحرص على تحسين التهوية.

- الحرص على الآداب التنفسية، ومنها تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس.

- المواظبة على تنظيف الأيدي.

- متابعة التطعيمات ضد كوفيد والأنفلونزا.

- البقاء في المنزل عند الإصابة بالمرض.

- الخضوع للفحص إذا ظهرتَ عليك أعراض، أو إذا كنتَ خالطتَ شخصًا مصابًا بكوفيد أو بالإنفلونزا.