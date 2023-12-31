تواصل جهات التحقيق بالقليوبية، التحقيقات بواقعة مقتل شاب معاق ذهنيا على يد ابن خاله بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك.

جهود مكثفة لكشف لغز مقتل شاب معاق علي يد ابن خاله بشبرا الخيمة

وتلقى مأمور قسم شرطة شبرا الخيمة، بلاغا من مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة شاب إثر ادعاء مشاجرة.

وجه مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابسات الجريمة، وتحديد وضبط مرتكبها.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، القبض على المتهم بقتل نجل خاله بسبب خلافات بينهما، وتبين من التحريات الأولية مقتل "محمد.س.ع." يعاني من إعاقة ذهنية، بعد ضربات على رأسه سددها له ابن خاله وأمكن ضبط المتهم والأداة المستخدمة، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي انتقلت إلى مكان الواقعة، وناظرت جثة المجني عليه، وقررت عرضها على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات

جثة سبعيني مهشمة الرأس تثير الذعر في القليوبية |وجهود امنية مكثفة لكشف اللغز

وفي سياق اخري ـ، جهود مكثفة تبذلها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، لكشف غموض العثور على جثة مسن يبلغ من العمر 72 سنة، ورأسه مهشمة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، واستعجلت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، بورود بلاغا بالعثور على جثة سبعيني مهشم الرأس.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين بالفحص والمعاينة مقتل "محمد هلال" 72 سنة، بضربة على الرأس، جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

كما صرحت النيابة بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفى لتحديد وضبط المتهم.