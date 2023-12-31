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الأحد 31 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم السنغال يحسم الجدل حول لحاقه بكأس أمم أفريقيا

بابي سار لاعب توتنهام
بابي سار لاعب توتنهام

أنهى بابي سار نجم فريق توتنهام هوتسبير ولاعب المنتخب السنغالي الجدل الدائر حول عدم لحاقه بمنافسات كأس أمم أفريقيا بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه امام بورنموث.

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وقال بابي سار في تصريحات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إكس”: “ شعرت بالخوف أكثر من الإصابة نفسها، أراكم قريباً في أمم أفريقيا ”.

وكان نجم توتنهام قد غادر ملعب مباراة توتنهام وبورنموث وهو يبكي بعد تعرضه للإصابة ما أثار الكثير من التكهنات حول مدى خطورة الإصابة اتي تعرض لها وإمكانية غيابه عن تشكيلة أسود التيرانجا في الـ “كان”.

ويعد بابي سار أحد العناصر الهامة والأساسية في تشكيلة المنتخب السنغال حامل اللقب والذي يخوض منافسات البطولة ضمن فرق المجموعة الثالثة مع منتخبات الكاميرون وغينيا وجامبيا.

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