مواطنو القليوبية يحتفلون برأس السنة الميلادية

احتفل مواطني القليوبية بليلة الكريسماس، واستقبال العام الجديد وشهدت مدينة بنها، احتفالية كبري حيث تزينت الاحتفالية بشجرة كريسماس ضخمة تجمع المواطنين حولها بمختلف الأعمار بالإضافة إلي مسرح العرائس حيث ارتدي أعضاء الفرقة الراقصه ملابس بابا نويل والشخصيات الكرتونية المرتبطة باحتفالات رأس السنة الميلادية

وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن الاحتفالات تسير بشكل طبيعي مشيرا الي أنه جري رفع درجة الاستعداد القصوى واستمرار حالة الطوارئ طوال الإحتفالات رأس السنة وتشديد الإجراءات الأمنية حول المتنزهات وأماكن الاحتفالات



وأضاف المحافظ، أنه جري رفع درجة الإستعدادات القصوى وتأمين المنشآت ودور العبادة تزامنا مع الإحتفال بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة وتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ تصل من المواطنين والتنسيق مع غرفة الطوارئ والعمليات بالمحافظة بشكل فوري .

أشار المحافظ انه وجه بالتنسيق مع الأمن والمرور لتأمين المنشآت الحيوية والمتابعة المستمرة للحدائق والمتنزهات العامة وتيسير الحركة المرورية والتنسيق مع المستشفيات العامة والإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة تواجد النوبتجيات خلال الأعياد ولزيادة عدد الأطباء والتمريض بالنوبتجيات، والتنسيق مع جميع مديري الإدارات الخدمية بالمدن والأحياء لرفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام الأعياد للعمل على حل أي مشاكل طارئة.