ضبط 194 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في القليوبية

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، حملاتها المستمرة على الأسواق والأنشطة التجارية والصناعية، لضبط المتلاعبين بالأسعار، ومروجي السلع الغير صالحة للاستهلاك وكذلك مروجي السلع بأسعار أعلى من السعر المقرر من قبل الدولة.

يأتي ذلك في ضوء التوجيهات الصادرة من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات وتعليمات عيد عبد الله أبوزيد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، ومنال إحسان وكيلة مديريه تموين القليوبية.

وأوضحت اليوم مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، في بيان لها، أنه تشكلت حملة بإدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة حركة بيع وتداول السلع بالأسواق.

وأسفرت الحملات بضبط سيارة نقل محملة بـ 194 شيكارة دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5% بغرض الإتجار بالسوق السوداء والإستفادة من فارق السعر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال سائق السيارة، لتجميع الدقيق البلدي المدعم من الدولة استخراج 87.5% للبيع في السوق السوداء بقصد التربح السريع والغير مشروع، مشيرا إلى أن الحملات التموينية مستمرة يومياً بمختلف الإدارات بالمحافظة لضبط الاسواق وضبط المخالفين، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.