الجيش الإسرائيلي يعرب عن تفاؤل حذر على خلفية انخفاض عمليات الإطلاق من قطاع غزة

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأحد، أن الجيش قرر سحب 5 ألوية قتالية تعمل في غزة.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال أن الألوية الخمسة المقرر سحبها تشمل لواءين من قوة الاحتياط، هما: اللواء 551 واللواء 14، إلى جانب 3 ألوية تدريب تعمل في غزة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أعرب عن تفاؤل حذر على خلفية انخفاض عدد عمليات الإطلاق من قطاع غزة، وفي شمال القطاع، ولم يتبق لحماس معقل أخير، وعلى خلفية كل هذا بدأوا في إطلاق ألوية تدريب، كما سيتم إطلاق ألوية الاحتياط في الأسبوع المقبل.

أما صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فقالت إن الجيش يبدأ سحب أعداد كبيرة من قواته من قطاع غزة.

وأضافت أنه تم إطلاق سراح فرقة الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، وعودة فرقة التدريب إلى قاعدتها مع قيام الجيش بتخفيض قواته في غزة.

وسبق أن قالت إذاعة جيش الاحتلال إن تقديرات الجيش تشير إلى أن الحرب الجارية لن تنجح في خفض إطلاق الصواريخ من قطاع غزة إلى الصفر.

وكان أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس في غزة، الدكتور أيمن الرقب، قد قال في تصريحات ، إن الاحتلال كان يركز عملياته في الشمال بشكل أساسي، ثم انتقل في المرحلة التالية إلى خان يونس، وخلال الساعات الماضية رصدنا 7 ألوية تحارب في خان يونس، كل لواء قوامه 5 آلاف جندي، أي أن هناك ما يقرب من 35 ألف ضابط وجندي يقاتلون في هذه المنطقة الصغيرة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي، إلى 21 ألفا و822 شهيدا، و56 ألفا و451 مصابا.

وقال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال ارتكبت 12 مجزرة بحق عائلات كاملة، راح ضحيتها 150 شهيدا و286 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك، فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة في اليوم الـ86 من العدوان على القطاع.