أحمد دياب: يكشف موعد كأس السوبر المصري في نسخته الجديدة

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة أن بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال المقرر إقامتها فى الإمارات الفترة المقبلة، ستكون خلال شهر ديسمبر المقبل.

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وقال أحمد دياب فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال سيكون موعدها نهاية شهر ديسمبر القادم عقب بطولة كأس العالم للأندية المشارك بها النادي الأهلي.

وأضاف:" استقرينا على ذلك الموعد بسبب ارتباطات الأندية بالبطولات الأفريقية بجانب ارتباط الأهلي ببطولة الدوري الأفريقي وكأس العالم للأندية ، بجانب أيضا عدم نهاية كأس مصر حتي الآن.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق لقب كأس السوبر الموسم الماضي بالنظام القديم بالفوز على بيراميدز بهدف دون رد.