أحمد دياب يكشف نظام الموافقة على تأجيل المباريات للموسم الجديد

قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة ، إن هناك نظام الرابطة تسير به بشأن مؤجلات الأندية للموسم الجديد 2023/2024.

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وقال أحمد دياب فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" لدينا نظام بشأن المؤجلات وخلال العام الماضي لم نقرر تأجيل أى لقاء إلا طبقًا للائحة لجنة المسابقات.

وأضاف:" الموسم المقبل لن يكون هناك مؤجلات حال وصول أى نادي للأدوار الإقصائية فى البطولات الأفريقية ، بينما إذا وصل أى فريق للمباراة النهائية سيكون هناك اجتماع لرابطة الاندية لإتخاذ القرار المناسب.

وتابع:" هناك خطة موضوعة خلال الموسم الجديد من أجل نجاح منتج مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأتم:" الدوري الموسم الحالي سينتهي 30 يوليو العام المقبل".

الجولي الأولي بالدوري المصري

ـ المقاولون ضد بلدية المحلة

ـ طلائع الجيش ضد البنك الأهلي

ـ الداخلية ضد إنبي

ـ فاركو ضد فيوتشر

ـ الأهلي ضد المصري البورسعيدي

ـ الاتحاد السكندري ضد سيراميكا كليوباترا

ـ زد ضد الإسماعيلي

ـ سموحة ضد الجونة

ـ بيراميدز ضد الزمالك

ومن المقرر بدء مواجهات الدوري 18 سبتمبر الجاري، وفقًا لما أكدته رابطة الأندية، على أن تُختتم مباريات المسابقة المحلية في يوليو من العام المقبل 2024.

أندية المسابقة الموسم الجديد:

تشهد مسابقة الدوري مشاركة فرق: "الأهلي، الزمالك، بيراميدز، فيوتشر، الإسماعيلي، المصري البورسعيدي، الاتحاد السكندري.