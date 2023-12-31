المصرية للإتصالات يعلق على إهتمام الزمالك بضم ثنائي الفريق

تحدث احمد سلطان مدير التعاقدات بنادي المصرية للاتصالات عن وجود ثنائي الفريق مروان أحمد وفيصل غريب على رادار نادي الزمالك للتعاقد معهما في انتقالات يناير المقبلة.

وقال سلطان في تصريحات لبرنامج طويلة وعالية الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة "الفريق يضم عدد من اللاعبين المؤهلين للانضمام لأكبر فرق الدوري الممتاز".

وتابع " بعض الوسطاء بالفعل اكدوا ان الثنائي على رادار نادي الزمالك ولكن لم يحدث اي تواصل رسمي بين الناديين حتى الآن".

وتابع "مروان مدافع ممتاز طويل القامة وصغير السن ويشبه اسلوب لعب أحمد حجازي، بينما غريب يلعب في مركز خط الوسط المدافع ويشبه في اداءه طارق حامد، الثنائي ملتزم فنيا وسلوكيا داخل وخارج الملعب".

وواصل سلطان "بمجرد وصول عروض رسمية سيتم مناقشتها مع مجلس الإدارة ونرى مصلحة النادي ومصلحة اللاعب، لا نقف أمام مصلحة اللاعب مثلما حدث مع هشام صلاح عندما طلب الاتحاد السكندري ضمه".