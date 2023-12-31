توقعات حياة الروح لبرج الحوت 2024| سنة التحديات والوصول لقرارات

برج الحوت، يأتي في المرتبة الأخيرة ضمن ترتيب الأبراج الأثني عشر والذي يبدأ من 20 فبراير إلى 20 مارس، وهو برج من الأبراج المائية مثل السرطان والعقرب، يعرف أصحاب هذا البرج بأنهم حساسون ويميلون إلى الرومانسية، وهم من الأشخاص الخدومين يحبون مساعدة الأخرين، كما يعرفون بطيبة قلبهم الواسعة القدرة على التواصل مع الجانب الروحاني داخلهم ولديهم حدس قوي، والقدرة على التكيف مع الأوضاع المحيطة بهم.

برج الحوت

كشفت "سفيرة القلوب حياة الروح" الباحثة في علم الطاقات والمشهد الفلكي والحاصلة على دبلومة في الصحة النفسية، خلال تصريحات خاصة لـ بوابة الوفد الإلكترونية، أبرز توقعات برج الحوت على كافة الأصعدة المهنية والعاطفية كافة لعام 2024.

توقعات حياة الروح لبرج الحوت على الصعيد المهني والشخصي

قالت حياة الروح إن 2024، هي سنة التحديات والوصول لقرارات، هناك تناغم بين كوب زوجل ونبتون والمشتري وأورانوس، سيدفعك إلى تغييرات كبرى، في آواخر شهر مايو هناك تطور في العلاقات بشكل كبير.

هذا العام سيصل مواليد برج الحوت إلى الثبات النفسي والانفعالي، والنصف الأول من العام هناك طاقة إيجابيات وسفر ومعارف جديدة، وتزويد في أفكار لمشاريع قادمة، وبالنسبة للحالة المادية في جيدة حيث هناك العديد من الفرص التي سيستغلها أصحاب برج الحوت.

برج الحوت

هناك مكسب مالي قادم إليك عن طريق مشروع أو قرض مالي أو عن طريق شخص، ركز على الطاقة الإيجابية وابتعد عن السلبيات.

توقعات حياة الروح لبرج الحوت على الصعيد العاطفي

يتسم أصحاب برج الحوت بالهدوء والرومانسية، وبالتالي ستنتعش الحالة العاطفية هذا العام، حيث أن هناك تناغم وتصالح وقصص حب من الماضي في الطريق إليك، ورجوع أزواج إلى بعضهم.

أما عن سناجل برج الحوت، فهناك رغبة كبيرة في الإرتباط، ولكن حاول التأنى في علاقاتك هذا العام وأحذر من العلاقات الخاطئة، وعلى الصعيد الصحي، فيجب على مواليد برج الحوت الانتباه على صحتهم.