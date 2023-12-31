توقعات حياة الروح لبرج الجدي 2024| سنة النجاحات بمنتهى الثقة والغرور

برج الجدي في المرتبة العاشر ضمن ترتيب الأبراج الأثني عشر والذي يبدأ من 22 ديسمبر إلى 19 يناير، وهو برج من الأبراج الترابية مثل الثور والعذراء، يعرف أصحاب هذا البرج بالثقة الزائده في النفس، فهم يأخذون جميع لحقائق في عين الاعتبار قبل اتخاذ القرارات، كما لديهم أهداف كبيرة وطموحين للغاية، وهم أكثر الأشخاص اهتمامًا بالأخرين، ويكرهون الكذب والنفاق.

برج الجدي

وهذا الصدد كشفت "سفيرة القلوب حياة الروح" الباحثة في علم الطاقات والمشهد الفلكي والحاصلة على دبلومة في الصحة النفسية، خلال تصريحات خاصة لـ بوابة الوفد الإلكترونية، أبرز توقعات برج الجدي على كافة الأصعدة المهنية والعاطفية كافة لعام 2024.

توقعات حياة الروح لبرج الجدي على الصعيد المهني والشخصي

قالت حياة الروح، إن 2024 هي سنة النجاحات بمنتهى الثقة والغرور، حيث سيحقق أصحتب هذا البرج نجاحات كانت مؤجلة على مدار السنوات الماضية، فكوكب بلوتو لن يجلب لك النجاح فقط بل أيضًا العلاقات الجيدة في حياتك، وهناك تحقيق شهرة كبيرة خاصة للأشخاص الذين يعملون في مجالات السوشيال ميديا والشركات الكبرى.

برج الجدي

برج الجدي من الأبراج الأكثر حظًا لعام 2024 ويأتي في المركز الثاني، وتحقيق الأهداف سواء في السفر وعمليات البيع والشراء، والقدرة على تحقيق الأشياء السلبية إلى إيجابية، وكوكب "المشتري" الذي يعد كوكب الحظوظ الكبرى يدعمك بقوة فبداية من 26 مايو ستتغير الأمور لصالحك وسيعمل أصحاب هذا البرج بكثرة مما يجعلهم يحصول على المكاسب المالية.

ومن آواخر شهر يناير حتي شهر سبتمبر ستكون طاقة الماليات قوية، مما سيجعلك تسدد الديون المتراكمة بشكل كبير، وهناك فرص عمل كثيرة ستجعلك في حيرة من إتخاذ القرار.

توقعات حياة الروح لبرج الجدي على الصعيد العاطفي

هذا العام ستنكشف الأقنعة أمام مواليد برج الجدي، وسيشعرون بحالة من الحزن في البداية لكن الحياة ستستمر، وهناك عودة علاقات من الماضي ولكن لأهداف معينة ليس أكثر.

برج الجدي

و2024 ستجعلك أكثر قربًا من الشريك، وستتخلص من كافة التعقيدات والمشاكل المحيطة بينكم، ومن هم في علاقات سرية ستظهر هذا العام في العلن ولكن أحذر من طاقة الحسد والأسحار.

ستعزز علاقاتك بالعائلة بشكل كبير هذا العام، ومن الممكن أن تقلق على أحد أفراد أسرتك والذي يمر بحالة صحية ليس بجيدة.