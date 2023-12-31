توقعات حياة الروح لبرج الدلو 2024| سنة التحرر والاستقلال من القيود

برج الدلو في المرتبة الحادية عشر ضمن ترتيب الأبراج الأثني عشر والذي يبدأ من 19 يناير إلى 18 فبراير، وهو برج من الأبراج الهوائية مثل الجوزاء والميزان، أصحاب هذا البرج طيبين القلب ويتسمون بالعفوية الشديدة والشخصية القوية، فهم مبدعون ومبتكرون وسهل التكيف مع البيئة المحيطة بهم، ويحبون الضحك والمرح.

برج الدلو

وهذا الصدد كشفت "سفيرة القلوب حياة الروح" الباحثة في علم الطاقات والمشهد الفلكي والحاصلة على دبلومة في الصحة النفسية، خلال تصريحات خاصة لـ بوابة الوفد الإلكترونية، أبرز توقعات برج الدلو على كافة الأصعدة المهنية والعاطفية كافة لعام 2024.

توقعات حياة الروح لبرج الدلو على الصعيد المهني والشخصي

قالت حياة الروح إن 2024، هي سنة التحرر والاستقلال التام، فكوكب بلوتو من آواخر شهر يناير حتي شهر مايو سيمنحك الدعم النفسي والمهني والمالي، فهناك تغييرات جيدة في لصالح أصحاب برج الدلو بداية من آواخر مايو بسبب دخول كوكب المشتري والذي سيعطيك الحظوظ في عمليات البيع والشراء وحركات مالية قوية.

برج الدلو

هناك تقدم مهني ملحوظ، ونجاحات في دراسات بعد فترة طويلة من التعب، وهناك العديد من الترقيات في انتظارك، والخروج عن المألوف، وهناك علاقات مثمرة ستدفعك إلى الأفضل وستجني العديد من النجاحات من خلالها.

توقعات حياة الروح لبرج الدلو على الصعيد العاطفي

لأصحاب برج الدلو المتزوجون، فهناك رغبة كبيرة في تعديل علاقتك الزوجية حيث ستخرج من الحالة الروتينية التي كنت فيها وتتخلص من كافة المشاكل والتعقيدات، فـ 2024 سنة تغير الفكر والحرية.

برج الدلو

ولكن أحذروا من الخيانة، إذ سيكتشف بعض من مواليد برج الدلو العديد من العلاقات الثلاثية، أما للسناجل فسيكون هناك رغبة للدخول في مغامرات عاطفية كثيرة وذلك بفضل جاذبيتك، وهناك العديد من الزواجات والخطوبات هذا العام.