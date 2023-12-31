الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السودان

حزب المؤتمر السوداني يدين اقتحام الأحزاب السياسية في الولايات

حزب المؤتمر السوداني
حزب المؤتمر السوداني

أصدر حزب المؤتمر السوداني وعدد من الأحزاب، بيانًا للتعليق على ما اثير حول جرائم اقتحام الأحزاب في الولايات.

وقال الحزب، إن خلايا أمنية في ولاية البحر الأحمر أقتحمت الأحزاب خلال الساعات الماضية، واعتقلت عدد من أعضاء الحزب وعدد من الأحزاب الأخري في عدد من الولايات.

وأضاف الحزب، أننا ندين اقتحام الحزب ونحمل سلامة المعتقلين من عضوية الحزب والرفاق في الأحزاب السياسية وقوى الثورة،  وندين هذه الجرائم التي تعكس الوجه الاستبدادي الكالح لعناصر تنظيم الحركة الإسلامية الإرهابية.

وحذر الحزب، من التمادي في استهداف دور وكوارد الأحزاب السياسية ولجان المقاومة ولجان الطوارئ والأجسام المهنية الثورية.

وعلق الأحزاب السياسية، علي تصريحات أحد القيادات الحركة الإسلامية الأرهابية بالتهديد قوى ثورة ديسمبر المجيدة، انما هو ترجمة عملية لنواياهم الخبيثة المعلنة تجاه الثورة ، وتاكيداً صريحاً بانها المستهدف الاساسي من اشعالهم لحرب ١٥ ابريل اللعينة.

 كما ان الولوغ في هذه الجرائم تحت ذرائع الاكاذيب والتلفيق لن يزدنا الا تمسكاً بموقفنا المبدئي والاخلاقي الرافض للحرب وكل ما ينتج عنها ، وعدم الانحياز لأي من طرفيها مهما بلغ القمع والتضييق والابتزاز ، فهي اساليب قد خبرناها ونازلناها وهزمناها بأدوات النضال السلمي لعقود طويلة .
 

 

 

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