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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

توقعات حياة الروح لبرج القوس 2024| سنة رد الحقوق بذكاء

توقعات حياة الروح
توقعات حياة الروح وبرج القوس

برج القوس في المرتبة التاسعة ضمن ترتيب الأبراج الأثنى عشر والذي يبدأ من 22 نوفمبر إلى 21 ديسمبر، وهو برج من الأبراج النارية مثل الأسد والحمل، يعرف مواليد هذا البرج بحبهم الشديد لحس الفكاهة والمرح والابتسامة الرقيقة التي دائمًا تعلو وجوههم، شخصية إيجابية يحب التغير والتجديد وعفوي لا يحب التصنع، كما أن لديه أسلوب راقي في الإقناع والتعامل. 

برج القوس
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وكشفت "سفيرة القلوب حياة الروح" الباحثة في علم الطاقات والمشهد الفلكي والحاصلة على دبلومة في الصحة النفسية، خلال تصريحات خاصة لـ بوابة الوفد الإلكترونية، أبرز توقعات برج القوس على كافة الأصعدة المهنية والعاطفية كافة لعام 2024.

 

توقعات حياة الروح لبرج القوس على الصعيد المهني والشخصي

قالت حياة الروح إن 2024، هي سنة رد الحقوق بذكاء لمواليد برج القوس، ويجب عليهم التحلى بالهدوء الصبر ومشاهده الأمور حولك بعقلانية حيث أن هناك العديد من الخلافات والاختلافات، إلا أن هذا العام ستكون مميزة في العلاقات بسبب الكاريزما التي تحيط بك، كما هناك الكثير من عقود العمل الجيدة التي كان يتطلع لها أصحاب برج القوس وسيستفيدون منها بشكل إيجابي، وهناك وصول إلى أهداف معينة بما في ذلك فرصة للسفر. 

وبداية من 26 مايو إلي 26 يونيو، أحذر من تشوش الأفكار حيث أن حركة الأفلاك ستجعلك تشعر ببعض الضعوطات المالية، وشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر أهم أفضل شهور في السنة لحل الأزمات المالية وحظوظ مرتفعة لتسهيل الأبواب المغلقة، وتطور مهني كبير سيجعلك تصل إلى منصب كبير وهناك شراء لشيء ثمين. 

 

توقعات حياة الروح لبرج القوس على الصعيد العاطفي 

 يشهد مواليد برج القوس العديد من الواجهات من أشخاص مؤذية في حياتك الشخصية والعاطفية، خاصة للأشخاص المتزوجين، لذلك يجب عليك أخذ الإحتياطات في أوائل العام ونصف العام وبادر بالمعاملة الطبيبة والتي ستجعلك تفوز في النهاية.

هناك علاقات جديدة وحاسمة ومريحة بداية من 19 نوفمبر، كما أنك ستفوز أخيرًا بقلب الشريك هذا العام ولكن حاول أن تكون أقل عصبية، وبالنسبة لعزاب برج القوس فهناك علاقات رومانسية في الطريق إليك وزواج بنسبة 60%، وللفتيات أحذري من الوقوع في فخ الزوجة الثانية أو الدخول في علاقة ستكونين انتي فيها الطرف الثاني. 

 

 

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